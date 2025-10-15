Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει τη λειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα, από την πλευρά της Λωρίδας της Γάζας, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Είμαστε έτοιμοι (…) και έχουμε ενημερώσει όλες τις πλευρές ότι είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε το πέρασμα της Ράφα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Στάγιεχ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε τον Μάιο του 2024 τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του περάσματος, το οποίο συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο και είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και την έξοδο τραυματιών.

Το πέρασμα είχε επαναλειτουργήσει για μικρό διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, αποτελώντας τότε γραμμή επικοινωνίας των Παλαιστινίων με τον έξω κόσμο.

Η συμφωνία με την ΕΕ και οι διευθετήσεις

Ο Στάγιεχ ανέφερε ότι παραμένει σε ισχύ η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της οποίας η αποστολή EUBAM συνδράμει την Παλαιστινιακή Αρχή στη διαχείριση του περάσματος, παρά την αναστολή εφαρμογής της τον Μάρτιο, όταν ξέσπασαν εκ νέου οι εχθροπραξίες.

«Δεν χρειαζόμαστε νέα συμφωνία. Η συμφωνία υπάρχει και πιστεύω ότι τώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση που γίνονται οι τελευταίες διευθετήσεις ώστε να τεθεί σε ισχύ», σημείωσε ο Στάγιεχ, μιλώντας σε δημοσιογράφους από την Ελβετία, όπου συναντήθηκε με τον Ελβετό υπουργό Εξωτερικών Ιγνάσιο Κασίς.

Η στάση του Ισραήλ και η ανθρωπιστική βοήθεια

Το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN μετέδωσε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του περάσματος στη Ράφα. Σύμφωνα με το δίκτυο, η απόφαση ελήφθη «σε πολιτικό επίπεδο», μετά την παράδοση τεσσάρων σορών ομήρων από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που αποδέχθηκαν και οι δύο πλευρές.

Βίντεο του Reuters κατέγραψε τις πρώτες φάλαγγες φορτηγών, μεταξύ αυτών και βυτιοφόρα με καύσιμα, να κινούνται από την αιγυπτιακή πλευρά προς το πέρασμα της Ράφα τα ξημερώματα. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η οχηματοπομπή θα καταφέρει να εισέλθει στη Γάζα.

«Ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ και άλλων σημείων, αφού υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας από το Ισραήλ», ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας.

Το KAN πρόσθεσε ότι η βοήθεια που θα διανεμηθεί περιλαμβάνει τρόφιμα, ιατρικά εφόδια, καύσιμα, αέριο μαγειρέματος και εξοπλισμό για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών.

Αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ

Κατηγορώντας τη Χαμάς για καθυστερήσεις στην παράδοση των σορών των ομήρων, ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών και ακροδεξιός πολιτικός Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διακόψει πλήρως την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Η ναζιστική τρομοκρατία κατανοεί μόνο την ισχύ και ο μόνος τρόπος να λύσουμε τα προβλήματα με αυτό είναι να την εξαλείψουμε από το πρόσωπο της γης», υπογράμμισε.