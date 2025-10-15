Μια σορός που επέστρεψε χθες στο Ισραήλ από τη Χαμάς δεν είναι ισραηλινός όμηρος, δήλωσαν αξιωματούχοι στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα μάλιστα με τους Times of Israel, θεωρείται ότι ήταν κάτοικος της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ, αναφέρει ότι εκπρόσωποί του ενημέρωσαν τις οικογένειες του λοχία Ταμίρ Νιμρόντι, 18 ετών, του Ουριέλ Μπαρούχ, 35 ετών, και του Εϊτάν Λέβι, 53 ετών, ότι τα πτώματά τους επιστράφηκαν από τη Χαμάς χθες το βράδυ και ταυτοποιήθηκαν από ιατροδικαστές.

Ούτε οι ΙDF ούτε το Γραφείο του Πρωθυπουργού αναφέρουν κάτι για την τέταρτη σορό που παρέδωσε η Χαμάς, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει σε Παλαιστίνιο.

Ο Νιμρόντι, ο οποίος απήχθη ζωντανός ς κοντά στο πέρασμα Ερέζ στις 7 Οκτωβρίου 2023, εκτιμάται ότι σκοτώθηκε σε αιχμαλωσία στην αρχή του πολέμου, σύμφωνα με το στρατό. Μέχρι τώρα, το Ισραήλ δεν είχε επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

«Τα τελικά συμπεράσματα θα διατυπωθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των περιστάσεων του θανάτου» αναφέρει ο IDF.

Ο Μπαρούχ, σύμφωνα με τις πληροφορίες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, δολοφονήθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κοντά στο Μεφάλσιμ, αφού έφυγε από το μουσικό φεστιβάλ Nova κοντά στο Ρέιμ, και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, ο Λέβι δολοφονήθηκε επίσης από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κοντά στο Μεφάλσιμ και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Το γραφείο του Νετανιάχου προειδοποιεί ότι η Χαμάς «υποχρεούται να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει [τις υπόλοιπες σορούς] ως μέρος της εφαρμογής της συμφωνίας».

«Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό το θέμα και δεν θα φεισθούμε προσπαθειών μέχρι να φέρουμε πίσω όλους τους νεκρούς ομήρους», υπόσχεται το γραφείο του πρωθυπουργού, «κάθε έναν από αυτούς».

Πηγή: The Times of Israel