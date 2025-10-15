Το Ισραήλ θα επιτρέψει σήμερα την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, προκειμένου να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο, μετά το άνοιγμα του περάσματος «600 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέλθουν (σήμερα Τετάρτη) στη Λωρίδα της Γάζας από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και τις δωρήτριες χώρες». Το KAN δεν κατονομάζει τις πηγές του.

Ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν εδώ και καιρό την είσοδο περισσότερης βοήθειας στη Γάζα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, περισσότερα από δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Στα τέλη Αυγούστου, ο ΟΗΕ είχε κηρύξει ορισμένες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα σε κατάσταση λιμού, κάτι που το Ισραήλ αρνήθηκε.

Η συμφωνία εκεχειρίας και η παράδοση ομήρων

Σύμφωνα με το KAN, η επαναλειτουργία του περάσματος στη Ράφα αποφασίστηκε «σε πολιτικό επίπεδο», μετά την παράδοση από τη Χαμάς τεσσάρων ακόμη σορών ομήρων το βράδυ της Τρίτης, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που αποδέχθηκαν και οι δύο πλευρές.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ όλους τους ομήρους –ζωντανούς και νεκρούς– εντός 72 ωρών από την έναρξη της εκεχειρίας, δηλαδή το αργότερο έως τις 12:00 της Δευτέρας.

Αν και η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 ζωντανούς ομήρους, μέχρι χθες το βράδυ είχε παραδώσει μόνο 8 σορούς από τις συνολικά 28 που κρατούσε στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κατηγόρησε τη Χαμάς για καθυστερήσεις και κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει πλήρως την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το KAN, η απόφαση για την επαναλειτουργία του περάσματος ελήφθη αφού το Ισραήλ ενημερώθηκε για την πρόθεση της Χαμάς να παραδώσει ακόμη τέσσερις σορούς σήμερα, κάτι που η οργάνωση δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως.