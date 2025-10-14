Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα, δηλώνοντας ότι «ξεκινά αυτή τη στιγμή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, την έναρξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας για τη Γάζα, σε μια περίοδο όπου το μέλλον της εκεχειρίας παραμένει αβέβαιο. Η καθυστέρηση του Ισραήλ στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η ενίσχυση του ελέγχου της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα δημιουργούν επιπλέον εντάσεις.

Η νέα αυτή φάση, που ακολουθεί την περίοδο εκεχειρίας και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, αναμένεται να εστιάσει στη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Σε αυτή τη διαδικασία θα εμπλακεί διεθνής επιτροπή, με την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επίσης ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Υπενθυμίζεται ότι, στην χθεσινή του ομιλία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι οι φάσεις της συμφωνίας είναι «λίγο ανακατεμένες μεταξύ τους».

Το Ισραήλ δήλωσε στον ΟΗΕ ότι θα επιτρέπει την είσοδο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα

Το Ισραήλ δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα επιτρέπει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε στη Γάζα από την Τετάρτη και ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στον θύλακα, εκτός από ειδικές ανάγκες που αφορούν τις υποδομές ανθρωπιστικού τομέα, σύμφωνα με σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και επιβεβαίωσε ο ΟΗΕ.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ανέμενε την είσοδο περίπου 600 φορτηγών στη Γάζα ημερησίως κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Το σημείωμα της COGAT αναφέρει ότι οι περιορισμοί ελήφθησαν γιατί “η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σε σχέση με την παράδοση των σορών ομήρων” στο Ισραήλ.

«Τρίζει» η συμφωνία δεν έχουν επιστραφεί όλοι οι σοροί από την Χαμάς

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) προειδοποίησε την Τρίτη ότι η διαδικασία επιστροφής των σορών θα είναι χρονοβόρα και εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στον θύλακα της Γάζας και της ανάγκης εντοπισμού των σορών κάτω από τα ερείπια.

Ο εκπρόσωπος του ICRC Κριστιάν Καρντόν, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters:«Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση από την απελευθέρωση των εν ζωή ομήρων».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι:«Η διαδικασία επιστροφής των σορών μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή και εβδομάδες, ενώ ορισμένα σώματα ενδέχεται να μην βρεθούν ποτέ».

Το πρωί της Τρίτης, βίντεο από το πέρασμα Κισουφίμ, στα σύνορα Ισραήλ–Γάζας, κατέγραψε οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να περιμένουν την έγκριση εισόδου από την ισραηλινή πλευρά. Αργότερα, οχήματα που μετέφεραν σορούς Παλαιστινίων καταγράφηκαν εντός της Γάζας με κατεύθυνση το ιατρικό συγκρότημα Νάσερ, στη Χαν Γιούνις.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού τόνισε:«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη διευκόλυνση της μεταφοράς σορών μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των σορών Παλαιστινίων που κρατούνταν από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Η ICRC κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και τους μεσολαβητές«να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία εφαρμόζεται πιστά», υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της αξιοπρέπειας στη διαχείριση των νεκρών.

«Οι οικογένειες που θρηνούν την απώλεια των αγαπημένων τους έχουν ήδη υποστεί αδιανόητο πόνο. Όλες οι πλευρές οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η επιστροφή των σορών θα γίνει με αξιοπρεπείς συνθήκες, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανθρωπιά», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Τέλος, από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι είναι έτοιμο να«παραλάβει τις σορούς των μαρτύρων», που αναμένεται να παραδώσουν οι ισραηλινές αρχές, χωρίς ωστόσο να παρέχονται διευκρινίσεις για τις συνθήκες θανάτου τους.