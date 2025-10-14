Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα ανοίξει ξανά αύριο το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, παραβιάζοντας ουσιαστικά τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως μέτρο πίεσης προς τη Χαμάς, την οποία το Ισραήλ κατηγορεί για αθέτηση των δεσμεύσεών της σχετικά με την επιστροφή των σορούς όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, στο πλαίσιο κυρώσεων κατά της οργάνωσης, λόγω της όπως υποστηρίζεται έλλειψης ουσιαστικής συνεργασίας από την πλευρά της Χαμάς.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι άμυνας εκφράζουν ανησυχίες καθώς, παρά την απελευθέρωση 20 ζωντανών ομήρων και την παράδοση των σορών τεσσάρων νεκρών, 24 σοροί νεκρών ομήρων παραμένουν ακόμη υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών απευθύνει έκκληση στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ζητώντας να ενταθούν οι πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας. Σε επιστολή τους προς τον Αμερικανό διπλωμάτη, οι οικογένειες εκφράζουν τη βαθιά τους απογοήτευση για την καθυστέρηση στην επιστροφή των υπολοίπων σορών.

«Αυτό που φοβόμασταν συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας», αναφέρουν συγκλονιστικά οι συγγενείς των ομήρων. «Μόνο τέσσερις νεκροί όμηροι επιστρέφουν σήμερα. Μόνο τέσσερις οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να θάψουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα με την αξιοπρέπεια που τους αξίζει. Πώς γίνεται οι υπόλοιποι να παραμένουν πίσω;»

Η επιστολή συνεχίζει με δραματικό τόνο: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εναπομείναντες όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε και γνωρίζουμε ότι ούτε εσείς θα ησυχάσετε μέχρι να επιστραφεί και ο τελευταίος όμηρος.»

Οι οικογένειες ζητούν από τον Στιβ Γουίτκοφ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να μην αφήσει καμία εκκρεμότητα, απαιτώντας από τη Χαμάς την πλήρη τήρηση των όρων της συμφωνίας.

«Η διαβεβαίωσή σας ότι δεν θα αφήσετε κανέναν πίσω αντηχεί στις καρδιές μας και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Τα λόγια σας ότι θα σκάβατε ακόμα και με τα δάχτυλά σας για να βρείτε τους αγαπημένους μας είναι για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας και μας στηρίζουν στις πιο σκοτεινές στιγμές», καταλήγει η επιστολή.

Με πληροφορίες από Times Of Israel