Το Ισραήλ παρέδωσε σήμερα τα λείψανα 45 ανθρώπων στις αρχές της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού εδάφους. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη συνεχιζόμενη διαδικασία ανταλλαγής λειψάνων, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την παραλαβή 45 σορών μαρτύρων που παραδόθηκαν σήμερα από την ισραηλινή κατοχή και τον Ερυθρό Σταυρό, αυξάνοντας σε 90 τον συνολικό αριθμό των σορών που έχουν παραληφθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, σύμφωνα με ενημέρωση του νοσοκομείου. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε σε αντάλλαγμα για την επιστροφή από τη Χαμάς, την προηγούμενη ημέρα, τριών σορών Ισραηλινών ομήρων, των οποίων η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε νωρίτερα από τις ισραηλινές αρχές.