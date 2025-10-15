Το μοναδικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, το πέρασμα της Ράφα, πρόκειται να ανοίξει αύριο Πέμπτη προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος εκατοντάδων φορτηγών με ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια στο παλαιστινιακό έδαφος.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν την ελπίδα ότι θα αυξηθεί σημαντικά η βοήθεια, ειδικά στα βόρεια της Γάζας, όπου περισσότεροι από 300.000 εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει τις τελευταίες ημέρες. Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, χιλιάδες τόνοι τροφίμων και ιατρικών εφοδίων έχουν φορτωθεί σε φορτηγά που περιμένουν στην Αίγυπτο ή είναι αποθηκευμένα στην περιοχή.

Η Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι τουλάχιστον 400 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας κατευθύνονται προς τη Γάζα, ωστόσο παραμένει αβέβαιο πόσο θα διαρκέσουν οι συνοριακές διαδικασίες. Η εύθραυστη εκεχειρία δοκιμάζεται καθώς το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς για μη τήρηση της συμφωνίας σχετικά με την επιστροφή των σορών των ομήρων, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί μείωση του αριθμού των φορτηγών που θα επιτραπεί να περάσουν στα 300 και αναβολή του ανοίγματος της Ράφα.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα τριών ακόμη ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε οκτώ, ενώ 21 ακόμη ομήροι παραμένουν καταγεγραμμένοι ως αγνοούμενοι.

Η Χαμάς απέδωσε τις καθυστερήσεις σε δυσκολίες στον εντοπισμό τόπων ταφής ανάμεσα στα ερείπια που προκάλεσε η διετής σύγκρουση. Μάλιστα, μια σορός που παραδόθηκε δεν ανήκε σε όμηρο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, το άνοιγμα του περάσματος Ράφα αποφασίστηκε αφού το Ισραήλ ενημερώθηκε για την πρόθεση της Χαμάς να επιστρέψει άλλες τέσσερις σορούς. Επίσης, θα επιτραπεί η είσοδος βαρέος εξοπλισμού για επισκευή υποδομών, ενώ Παλαιστίνιοι που είχαν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν, με την προϋπόθεση της έγκρισης από τις ισραηλινές αρχές.

Ο Αμτζάντ αλ-Σάουα, διευθυντής δικτύου παλαιστινιακών ΜΚΟ στη Γάζα, τόνισε:«Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Οι άνθρωποι έχουν αισιοδοξία και ελπίδα, αλλά χρειάζεται γρήγορη βελτίωση στις διαβάσεις. Δεν έχουμε δει ακόμη καμία σημαντική αλλαγή επί τόπου».

«Εξακολουθούμε να λαμβάνουμε πολύ περιορισμένη βοήθεια και μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε το επίπεδο της καταστροφής. Τόσοι πολλοί δρόμοι είναι γεμάτοι ερείπια… Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σπίτι που να είναι ασφαλές. Υπάρχουν ζημιές και βόμβες που δεν έχουν εκραγεί παντού».

Η Ράφα παραμένει κλειστή από τον Μάιο του 2024, περιορίζοντας την είσοδο από το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, το Ισραήλ έχει περιορίσει την ανθρωπιστική βοήθεια, γεγονός που προκάλεσε κατηγορίες για χρήση της πείνας ως όπλο πολέμου, ενώ τον Αύγουστο κηρύχθηκε λιμός σε τμήματα της Γάζας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε έτοιμη να αναπτύξει την ανθρωπιστική αποστολή EUBam στο πέρασμα της Ράφα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η Τες Ίνγκραμ της UNICEF από τη νότια Γάζα σχολίασε:«Είχαμε ακούσει ότι η Κυριακή θα ήταν η πρώτη ημέρα μιας μεγάλης κλιμάκωσης της βοήθειας, αλλά αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πότε θα πάρουν νερό ή φαγητό. Είχαμε 45 εξωτερικές κλινικές διατροφής ανοιχτές τον Αύγουστο, τώρα υπάρχουν μόνο επτά».

Παράλληλα, η εκεχειρία απαιτεί από τη Χαμάς τον αφοπλισμό και παράδοση εξουσιών, κάτι που η οργάνωση αρνείται, επιλέγοντας να επιβάλει καταστολή μέσω εκτελέσεων και συγκρούσεων με φυλές στη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις για τα μακροπρόθεσμα στοιχεία της εκεχειρίας, όπως η διακυβέρνηση της Γάζας και η σύνθεση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, συνεχίζονται.

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ακροδεξιός υπουργός ασφάλειας του Ισραήλ και αντίπαλος της εκεχειρίας, δήλωσε ότι η παράδοση βοήθειας είναι «ντροπή» και κατηγόρησε τη Χαμάς για ψέματα σχετικά με την επιστροφή των σορών των ομήρων.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων ανακοίνωσε την ταυτοποίηση τριών νεκρών ομήρων: Ουριέλ Μπαρούχ, Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λέβι.

Τέλος, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού τόνισε ότι η ανάκτηση των σορών αποτελεί «τεράστια πρόκληση» λόγω της καταστροφής στη Γάζα και μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή εβδομάδες.

Με πληροφορίες από The Guardian