Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι, μετά από ιατροδικαστικές εξετάσεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα από τα τέσσερα σώματα που επέστρεψε η Χαμάς χθες το βράδυ δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο.

Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Τον Φεβρουάριο, η Χαμάς παρέδωσε ό,τι ισχυρίστηκε ότι ήταν τα λείψανα της Ισραηλινής ομήρου Σίρι Μπίμπας, μαζί με τα δύο παιδιά της, Αριέλ και Κφίρ. Ωστόσο, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν αργότερα ότι δεν επρόκειτο για το σώμα της Σίρι, προκαλώντας έντονη οργή στο Ισραήλ. Η Χαμάς επέστρεψε αργότερα το σωστό σώμα.

Το κείμενο της συμφωνίας εκεχειρίας φαίνεται να αναγνωρίζει ότι η Χαμάς ίσως δεν μπορεί να εντοπίσει τα λείψανα όλων των ομήρων. Στην πραγματικότητα, προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε η ομάδα να μπορεί να μεταβιβάζει τυχόν στοιχεία για τη θέση των σωμάτων που δεν μπορεί να βρει σε μεσολαβητές.

Η Χαμάς αναφέρει ότι ορισμένα σώματα ομήρων έχουν παγιδευτεί κάτω από συντρίμμια και έχει ζητήσει την είσοδο βαρέων μηχανημάτων για να βοηθήσουν στις προσπάθειες ανάκτησης. Παράλληλα, στο Ισραήλ υπάρχει οργή για τον αργό ρυθμό επιστροφής των σωμάτων. Η ισραηλινή κυβέρνηση πιστεύει ότι η ομάδα κατέχει περισσότερα σώματα από όσα έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής.

Σε απάντηση των καθυστερήσεων, το Ισραήλ απείλησε χθες να σταματήσει το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος Ράφα προς την Αίγυπτο και να περιορίσει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα. Όπως έχουμε αναφέρει, αυτό είχε άμεση επίδραση στις τιμές των βασικών αγαθών στις τοπικές αγορές.

Υπάρχουν φόβοι ότι το Ισραήλ μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω, θέτοντας σε κίνδυνο αυτήν την εύθραυστη εκεχειρία, αλλά οι Ντόναλντ Τραμπ, Κατάρ, Αίγυπτος και μεγάλο μέρος της περιοχής φαίνεται αποφασισμένο να την διατηρήσουν.

Πόσοι νεκροί Ισραηλινοί όμηροι παραμένουν στη Γάζα;

Πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, 48 Ισραηλινοί όμηροι κρατούνταν ακόμη στη Γάζα, εκ των οποίων 28 πιστευόταν ότι ήταν νεκροί. Η Χαμάς επέστρεψε όλους τους 20 ζωντανούς ομήρους τη Δευτέρα και σταδιακά παραδίδει τα σώματα των νεκρών.

Τέσσερα σώματα παραδόθηκαν τη Δευτέρα – αναγνωρίστηκαν αργότερα ως αυτά των Γκάι Ιλούζ, Μπίπιν Τζόσι, Γιοσί Σαράμπι και Ντάνιελ Περέτζ. Άλλα τέσσερα παραδόθηκαν την Τρίτη. Τρία από αυτά αναγνωρίστηκαν ως Ουριέλ Μπαρούχ, Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί, αλλά το Ισραήλ ανέφερε ότι το τέταρτο «δεν ταιριάζει με κανέναν από τους ομήρους».

Αυτό σημαίνει ότι τα σώματα επτά νεκρών ομήρων έχουν επιβεβαιωμένα επιστραφεί στο Ισραήλ, ενώ 21 παραμένουν στη Γάζα.