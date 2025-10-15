Ταυτοποιήθηκαν τρεις από τις τέσσερις σορούς Ισραηλινών ομήρων που επεστράφησαν από τη Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των οικογενειών τους. Η επιβεβαίωση έγινε από την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία, η οποία ολοκλήρωσε τη διαδικασία ταυτοποίησης το πρωί της Τετάρτης.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανέφερε η οικογένεια του 35χρονου κατοίκου της Ιερουσαλήμ, ο οποίος είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova.

Οι οικογένειες των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί επιβεβαίωσαν επίσης την επιστροφή των σορών των συγγενών τους στο Ισραήλ. Ο Εϊτάν Λεβί, 53 ετών, οδηγός ταξί, σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη του στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της επίθεσης της Χαμάς. Ο Ταμίρ Νιμρόντι, 18 ετών, στρατιώτης, αιχμαλωτίστηκε στη διάρκεια των επιθέσεων σε στρατιωτική βάση κοντά στα σύνορα της Γάζας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών.