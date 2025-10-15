Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι προτίθεται να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα τεσσάρων ακόμη αποβιωσάντων ομήρων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel, το οποίο επικαλείται διπλωματική πηγή χώρας της Μέσης Ανατολής και δεύτερη πηγή με γνώση του θέματος.

Με την παράδοση αυτή, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ομήρων που έχουν επαναπατριστεί ανέρχεται σε 12, ενώ εκτιμάται ότι 16 ακόμη παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς είχε δεσμευθεί να επαναπατρίσει συνολικά 28 πτώματα. Ωστόσο, το κίνημα υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων, λόγω της εκτεταμένης καταστροφής που προκάλεσε ο διετής πόλεμος στην περιοχή.

Αντιδράσεις από το Ισραήλ

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί ότι η Χαμάς επιχειρεί να καθυστερήσει σκόπιμα τη διαδικασία. Ως απάντηση, φέρεται να εξετάζει τον περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, διατηρώντας κλειστό το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο, έως ότου ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός όλων των σορών.

Η διαδικασία ταυτοποίησης

Τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων ατόμων, που θεωρείται ότι ήταν μεταξύ των ομήρων, έφθασαν σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για αναγνώριση. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ από τη Χαμάς στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Η διαδικασία ταυτοποίησης αναμένεται να διαρκέσει έως δύο ημέρες, ενώ οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι τελευταίοι όμηροι

Τη Δευτέρα, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους, οι οποίοι παραδόθηκαν σε ομάδες της ΔΕΕΣ και της Ερυθράς Ημισελήνου σε δύο φάσεις. Οι όμηροι επέστρεψαν στο Ισραήλ ύστερα από 738 ημέρες κράτησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακο. Η απόφαση ελήφθη μετά την επιστροφή των λειψάνων τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε επίσης να ακυρώσει σειρά τιμωρητικών μέτρων, τα οποία περιλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών που μετέφεραν βοήθεια στη Γάζα, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή.