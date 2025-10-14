Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ο Ερυθρός Σταυρός περισυνέλεξε τέσσερις σορούς ομήρων και βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις εντός της Λωρίδας της Γάζας.

“Ο Ερυθρός Σταυρός μεταβαίνει τώρα στο σημείο συνάντησης που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου αρκετά φέρετρα με τα λείψανα ομήρων θα του παραδοθούν”, δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα 20 εν ζωή ομήρους, οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, και παρέδωσε τα λείψανα τεσσάρων άλλων. Κρατεί ακόμη υπό ομηρεία τις σορούς 24 Ισραηλινών.