«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα αναφορικά με τη Χαμάς.

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε επίσης ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Επίσης υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες με τη Χαμάς έγιναν «από τους ανθρώπους μου» σε υψηλό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα, δηλώνοντας πως «ξεκινά αυτή τη στιγμή».

Ακόμη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τρίτη φορά από τότε που εγκαταστάθηκε στον Λευκό Οίκο. Όπως δήλωσε, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι πύραυλοι Tomahawk χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τις προθέσεις ή πιθανές αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε, επίσης, αναφορά στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας τη σχέση που είχαν στο παρελθόν. «Ο Ζελένσκι θα ήθελε να έχει τους Tomahawk. Είχα καλή σχέση με τον Πούτιν απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.