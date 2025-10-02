Είναι αλήθεια πως ουδέποτε ο Χρήστος Κόντης έβλεπε ως προσωρινή την επιλογή του να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό, να πιάσει δηλαδή το πράσινο τιμόνι. Οι διαρροές το… έλεγαν ξεκάθαρα. Ήθελε και ακόμη θέλει, να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στα 50 του χρόνια. Και το πώς πορεύεται έως τώρα, πείθει ότι δικαιούται να πιστεύει ότι θα συνεχίσει και μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αρκεί, ασφαλώς, να κάνει δύο νίκες στα δύο ματς που έχει μπροστά του.

Υπάρχει και άλλη προϋπόθεση: να τον πιστεύουν, να τον στηρίζουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό ισχύει. Το βλέπουμε είτε από τις δηλώσεις που κάνουν υπέρ του Κόντη (Μπακασέτας, Σιώπης και λοιποί άσοι), είτε από τις εικόνες που δημοσιεύονται και αφορούν στο κλίμα στα αποδυτήρια μετά τα παιχνίδια, όπως συνέβη ύστερα από τη νίκη στο Αγρίνιο.

Ο Κόντης είναι αήττητος έως τώρα. Με τον Ολυμπιακό εκτός όλων των άλλων υπήρξε και η αβλεψία του γερμανού διαιτητή και το πέναλτι που δεν πήραν οι Ερυθρόλευκοι, ωστόσο ο έλληνας κόουτς εξασφάλισε βαθμό. Στην Ευρώπη, όντως το εκτός έδρας 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις ήρθε με τρόπο πειστικό και ο Ζαρουρί με το χατ τρικ έκανε το ωραιότερο δώρο στον προπονητή του. Οσον αφορά στο τελευταίο ραντεβού, αυτό στο Αγρίνιο, ποιος αμφιβάλλει πως ο Γερεμέγεφ έμοιαζε με τον λαγό που βγήκε από το καπέλο του κόουτς;

Όπως και να έχει, όλα συνηγορούν πως ο Κόντης μπορεί να ελπίζει πως φεύγουν οι σκέψεις από τους διοικητικούς για κάτι νέο στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού. Άλλωστε, τα εμπόδια που βλέπει απέναντί του δεν θεωρούνται αξεπέραστα. Η Γκόου Αχεντ Ιγκλς είναι ομάδα-μυστήριο, ίσως παγίδα, προφανώς όμως και δεν φοβίζει κανέναν. Ο δε Ατρόμητος με τα πολλά πάνω κάτω έως τώρα, ισοδυναμεί με αντίπαλο τον οποίο ο ΠΑΟ με τις υψηλές βλέψεις τούτη τη σεζόν, πρέπει να υποτάξει.

Συμπέρασμα: βατός ο δρόμος για τον Χρήστο Κόντη. Με νέα νίκη στην Ευρώπη θα βρεθεί για τα καλά στα ψηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας. Και αν πάει στη διακοπή με δεύτερη κολλητή επιτυχία στη Σούπερ Λίγκα, τότε δεν αποκλείεται να έχουμε παραπάνω δηλώσεις ποδοσφαιριστών που θα ζητούν τη μονιμοποίηση του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Οπως και να έχει, ένα στοίχημα για τον κόουτς που επί του παρόντος βγαίνει, σε ένα πακέτο κρίσιμων αγώνων και μάλιστα διαφορετικών διοργανώσεων.