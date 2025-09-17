Οι προειδοποιήσεις έπεφταν χθες βροχή στην έδρα της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο ΟΗΕ την κάλεσε να σταματήσει αμέσως την επίθεση κάνοντας λόγο για μια «περαιτέρω κλιμάκωση εντελώς απαράδεκτη». Η ΕΕ προειδοποίησε πως η επιχείρηση θα «προκαλέσει περισσότερη καταστροφή, περισσότερους θανάτους και περισσότερους εκτοπισμούς», «θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων». Το Λονδίνο καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς ανεύθυνη και απαράδεκτη». Το Βερολίνο έκανε λόγο για «ένα βήμα προς την εντελώς λάθος κατεύθυνση». Οπως όλα δείχνουν, ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει τη στήριξη του μοναδικού ανθρώπου τον οποίο (κάπως) υπολογίζει ακόμα: του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την προχθεσινή του συνάντηση με τον ισραηλινό πρωθυπουργό στην Ιερουσαλήμ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επαναβεβαίωσε την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ, χωρίς να αφήσει την παραμικρή υπόνοια ότι είχε παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει στην επίθεση με την οποία απειλούσε τόσο καιρό. «Η Γάζα φλέγεται», θριαμβολόγησε λίγη ώρα αργότερα, ενώ ο Ρούμπιο αναχωρούσε για το Κατάρ, ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατζ: το «κύριο» μέρος της χερσαίας ισραηλινής επιχείρησης για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θυλάκου, είχε ξεκινήσει.

Στην πραγματικότητα, ξεκίνησε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, με δύο μεραρχίες να συμμετέχουν στην προέλαση, μία ακόμη να περικυκλώνει την πόλη, και παράλληλα τους βομβαρδισμούς να εντείνονται: μέχρι χθες το μεσημέρι, το Ισραήλ φερόταν να ελέγχει ήδη ένα 40% της πόλης. Και, σύμφωνα με τη “Haaretz”, η επιχείρηση θα διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες, με βάση το σχέδιο που ενέκριναν οι υπουργοί. Αντιδράσεις, ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό του Ισραήλ.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί διοικητές έχουν προειδοποιήσει πως η επέκταση της επίθεσης στην Πόλη της Γάζας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς και να αποτελέσει «παγίδα θανάτου» για τα στρατεύματα. Τρεις ισραηλινοί αξιωματούχοι, μάλιστα, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως σε συνάντηση που συγκάλεσε ο Νετανιάχου με τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας το βράδυ της Κυριακής ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ προέτρεψε τον ισραηλινό πρωθυπουργό να επιδιώξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Το Φόρουμ Οικείων Ομήρων και Αγνοουμένων προανήγγειλε καθημερινές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, στις 7.30 το βράδυ, μπροστά στην κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ. «Η κυβέρνηση του θανάτου αποφάσισε να κάνει ένα βήμα προς τον αιώνιο πόλεμο και την κατοχή της Γάζας», κατήγγειλε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα ενός ομήρου. Στο μεταξύ, μια ομάδα ισραηλινών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποίησε χθες πως η εντολή μαζικής εκκένωσης της Γάζας που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός πριν επεκτείνει την επιχείρησή του συνιστά καταναγκαστικό εκτοπισμό και εθνοκάθαρση – πόσω μάλλον, σημείωσε, αφού αφορά μια περιοχή που έχει κηρυχτεί (από τον ΟΗΕ) σε κατάσταση λιμού.

Το Ισραήλ υποστήριξε προχθές πως κάπου 320.000 άνθρωποι είχαν ήδη μετακινηθεί από τη Βόρεια Γάζα σε περιοχές που τους υπέδειξε στο κέντρο και το νότιο τμήμα του θυλάκου. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ χαμήλωσαν, ωστόσο, τον αριθμό αυτό στις 143.000. Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000-3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην Πόλη της Γάζας: είναι «το νευραλγικό κέντρο της στρατιωτικής και κυβερνητικής εξουσίας της Χαμάς, το κύριο προπύργιό της», επέμεινε χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Ο ΟΗΕ, από την πλευρά του, υπολογίζει πως στην πόλη παραμένουν, είτε γιατί δεν μπόρεσαν είτε γιατί δεν βρίσκουν νόημα στο να φύγουν, τουλάχιστον 600.000 άμαχοι – εκπρόσωπος της UNICEF έκανε λόγο για 800.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους 450.000 παιδιά, χαρακτηρίζοντας «απάνθρωπο» το να περιμένει κάποιος ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα φύγουν από την πόλη ενώ οι καταυλισμοί νοτιότερα είναι μη ασφαλείς, υπερπλήρεις και ανεπαρκώς εξοπλισμένοι για να τα δεχθούν.

Μιλώντας χθες το βράδυ, ο Νετανιάχου δήλωσε πως οι στόχοι της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης στην Πόλη της Γάζας είναι «η ήττα του εχθρού και η εκκένωση του πληθυσμού». Δεν ανέφερε δηλαδή την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων ως δεδηλωμένο στόχο. Από την πλευρά του, ο Τραμπ χρησιμοποίησε το Truth Social για να διαδώσει τη (μη επιβεβαιωμένη) είδηση ότι η Χαμάς έχει ανεβάσει από τα τούνελ στην επιφάνεια μερικούς από τους περίπου 20 ισραηλινούς ομήρους που εκτιμάται ότι παραμένουν εν ζωή για να λειτουργήσουν ως ανθρώπινες ασπίδες. «Μην αφήσετε να συμβεί αυτό, αλλιώς ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΑ», την προειδοποίησε. Πριν αναχωρήσει από το Ισραήλ για μια σύντομη επίσκεψη στο Κατάρ με ξεκάθαρο στόχο τον περιορισμό της ζημιάς που προκάλεσε στις διμερείς σχέσεις η πρόσφατη ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε κάνει λόγο για «ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία» κατάπαυσης του πυρός, «μερικές ημέρες» έως «εβδομάδες» το πολύ. Στο μεταξύ, μιλώντας χθες στο δικαστήριο του Τελ Αβίβ όπου δικάζεται για διαφθορά, ο ισραηλινός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επίθεση στην Πόλη της Γάζας ως επιχείρημα για το γιατί δεν μπορεί να παρευρίσκεται σε μακρές ή συχνές δικαστικές συνεδριάσεις. Κι αυτό τα λέει όλα. Ο Νετανιάχου προανήγγειλε πάντως ότι θα συναντήσει εκ νέου τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο σε δύο εβδομάδες.

Επί του παρόντος, «το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει μέχρι τέλους και να μην είναι ανοιχτό σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός», συνόψισε ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, καταγγέλλοντας μια «ηθικά, πολιτικά και νομικά απαράδεκτη» κατάσταση στη Γάζα.