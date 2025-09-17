Είκοσι και πλέον γνωστές οργανώσεις αρωγής απευθύνουν με κοινή ανακοίνωσή τους που δίνουν στη δημοσιότητα σήμερα έκκληση στη διεθνή κοινότητα – ενόψει των εργασιών υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την επόμενη εβδομάδα –, να εντείνει τις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της δημοσιοποίησης έκθεσης επιτροπής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την οποία ο ισραηλινός στρατός διαπράττει γενοκτονία στον μικρό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο.

«Τα κράτη πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πολιτικό, οικονομικό και νομικό εργαλείο στη διάθεσή τους και να επέμβουν», σημείωσαν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Save the Children.

«Οι ηγέτες του κόσμου δεν αναλαμβάνουν δράση. Τα γεγονότα αγνοούνται. Οι μαρτυρίες παραμερίζονται. Και ως άμεση συνέπεια, περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνονται», αναφέρει ακόμη το κείμενο, που θυμίζει τους καθημερινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας.

Οι ΜΚΟ σημειώνουν ακόμη πως κράτη μέλη του ΟΗΕ μοιάζουν να αντιλαμβάνονται την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου ως κάτι προαιρετικό και δημιουργούν πολύ επικίνδυνο προηγούμενο.

«Η Ιστορία αναμφίβολα θα κρίνει αυτή τη στιγμή ως δοκιμασία για την ανθρωπότητα. Και αποτυγχάνουμε. Εγκαταλείπουμε τον κόσμο στη Γάζα, εγκαταλείπουμε τους ομήρους, απεμπολούμε τη δική μας συλλογική ηθική επιταγή», αναφέρει το κείμενο.

Στις οργανώσεις που προσυπογράφουν την ανακοίνωση συγκαταλέγονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), η CARE International, το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC) και η Oxfam.