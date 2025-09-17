Η Γάζα βυθίζεται στη χειρότερη φάση του πολέμου των τελευταίων δύο ετών, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν την πιο σφοδρή επίθεση, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους υπό βροχή βομβών και σφαιρών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή», ενώ η Επιτροπή Έρευνας του Οργανισμού έκανε λόγο για γενοκτονία.

Γάζα: Ο στρατός ανοίγει προσωρινό πέρασμα για την απομάκρυνση των κατοίκων

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία “ενός προσωρινού περάσματος” για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

“Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα”, επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

“Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Άρματα μάχης εισχωρούν στην πόλη

«Η Γάζα καίγεται», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ στο X, την ώρα που φάλαγγες από βαν, κάρα με γαϊδούρια φορτωμένα με έπιπλα και άνθρωποι με τα λιγοστά υπάρχοντά τους βάδιζαν στην παραλιακή οδό αλ-Ρασίντ, με φόντο τον μαύρο καπνό της κατεστραμμένης πόλης.

Μόνο την Τρίτη σκοτώθηκαν 91 άνθρωποι στην πόλη, ανάμεσά τους πολίτες που επιχειρούσαν να διαφύγουν από τον παραλιακό δρόμο. Παράλληλα, 17 κτίρια καταστράφηκαν, ανάμεσά τους και το τέμενος Αϊμπάκι στη συνοικία Τουφάχ.

Καθώς οι βόμβες έπεφταν, ο στρατός κατέστρεφε συνοικίες και στις βόρειες, νότιες και ανατολικές περιοχές της πόλης με ρομπότ-εκρηκτικά. Σύμφωνα με την οργάνωση Euro-Med Monitor, έχουν επιστρατευθεί 15 τέτοια μηχανήματα, ικανά να ισοπεδώσουν έως και 20 κατοικίες το καθένα.

Περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι είχαν επιστρέψει στη Γάζα για να ζήσουν ανάμεσα στα ερείπια μετά την αρχική φάση του διετούς πολέμου, αλλά οι αναφορές για τον αριθμό όσων παραμένουν ποικίλλουν.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος εκτίμησε την Τρίτη ότι περίπου 350.000 έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Ωστόσο, το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας ανέφερε ότι 350.000 έχουν μετακινηθεί στο κέντρο και τα δυτικά της πόλης, ενώ 190.000 έχουν φύγει εντελώς.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας παρατήρησε μια τάση αντίστροφης εκτόπισης, αναφέροντας την Τρίτη ότι 15.000 άνθρωποι επέστρεψαν στη Γάζα μετά από την εμπειρία των δυσμενών συνθηκών στο αλ-Μαουάσι.

Καθώς οι κάτοικοι εγκατέλειπαν την πόλη, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε εναέρια πλάνα που δείχνουν μεγάλο αριθμό αρμάτων μάχης και άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων να προωθούνται βαθύτερα στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε την Τρίτη ότι θα χρειαστούν «αρκετοί μήνες» για να ελέγξει πλήρως τη Γάζα.

«Όσο κι αν χρειαστεί, θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Έφι Ντεφρίν, ενώ οι μάχες συνεχίζονταν στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, τουλάχιστον 106 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Γάζα από το τελευταίο 24ωρο, ενώ ο συνολικός απολογισμός των δύο ετών πολέμου ξεπερνά τους 64.000 νεκρούς.

«Γενοκτονία» λέει η Επιτροπή του ΟΗΕ

Σε μια ιστορική εξέλιξη, η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε την Τρίτη ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συνιστά γενοκτονία. Το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ χαιρέτισε την απόφαση, προειδοποιώντας για «ανθρωπιστική καταστροφή που δεν αντέχει καμία καθυστέρηση».

Η διεθνής κατακραυγή κορυφώνεται καθώς η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την «καταστροφική εκστρατεία» και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, ενώ ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Χίγκινς μίλησε ανοιχτά για «γενοκτόνους» και για την ανάγκη κυρώσεων, ακόμη και αποκλεισμού του Ισραήλ από τα Ηνωμένα Έθνη.

Με πληροφορίες από Reuters και Aljazeera