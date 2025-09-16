Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν την έναρξη νέας μεγάλης κλίμακας χερσαίας επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας, με την 98η Μεραρχία επίλεκτο σχηματισμό αλεξιπτωτιστών και κομάντο να εισβάλει στην περιοχή με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού.

Σύμφωνα με το IDF, δεκάδες υποδομές της Χαμάς έχουν πληγεί, μεταξύ αυτών παρατηρητήρια και κτίρια παγιδευμένα με εκρηκτικά. Η επιχείρηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατηγική του Ισραήλ για «την καταστροφή της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων».

Στην επιχείρηση συμμετέχει και η 162η Μεραρχία, η οποία ήδη επιχειρούσε στα περίχωρα της πόλης, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προστεθεί και η 36η Μεραρχία.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם” – אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב’. הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Ζαμίρ: «Εθνική και ηθική δέσμευση η απελευθέρωση των ομήρων»

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, υπογράμμισε πως οι ισραηλινές δυνάμεις «επιχειρούν στα βάθη της Πόλης της Γάζας» με στόχο την εξάλειψη της Χαμάς και την επιστροφή των αιχμαλώτων.

«Η επιστροφή των ομήρων είναι ένας πολεμικός στόχος και μια εθνική και ηθική δέσμευση», δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγονται «βάσει οργανωμένου σχεδίου» και σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία.

Ο Ζαμίρ τόνισε επίσης ότι ο στρατός «λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή πλήγματος σε αμάχους», απαντώντας σε διεθνείς ανησυχίες και κατηγορίες για πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Δεκάδες νεκροί Παλαιστίνιοι – ΟΗΕ: Κίνδυνος βίαιης εκτόπισης

Την ίδια ώρα, οι τοπικές παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες, με τουλάχιστον 86 από αυτούς στη βόρεια Γάζα. Πολλά θύματα καταγράφονται μεταξύ γυναικών και παιδιών, ενώ το νοσοκομείο Αλ-Σίφα ανέφερε 55 θανάτους μόνο την Τρίτη.

Παράλληλα, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση στην Πόλη της Γάζας απειλεί με βίαιη εκτόπιση σχεδόν 1 εκατομμυρίου Παλαιστινίων. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα πως περίπου 320.000 κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη.

Εκτίμηση οτι η στρατιωτική επιχείρηση θα κρατήσει πολλούς μήνες

Για πρώτη φορά, ο IDF έδωσε χρονοδιάγραμμα για την επιχείρηση, δηλώνοντας ότι η κατάληψη και «ασφάλιση» της Πόλης της Γάζας θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες».

Τέλος, η εκπρόσωπος των IDF Σμηναγός Έφι Ντέφριν, δήλωσε πως οι δυνάμεις θα παραμείνουν στην πόλη μέχρι να εξασφαλιστεί πλήρως η περιοχή και να ολοκληρωθούν οι πολεμικοί στόχοι, χωρίς να τίθεται συγκεκριμένο χρονικό όριο.