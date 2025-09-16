Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποιεί επιδρομές και στο λιμάνι της Χοντέιντα στη δυτική Υεμένη, κλιμακώνοντας τις στρατιωτικές εντάσεις στην περιοχή. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να ισοπεδώνουν υποδομές και κτίρια στην πόλη της Γάζας, όπου οι Παλαιστίνιοι καταγράφουν τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς των τελευταίων δύο ετών.

Ισραηλινές Επιθέσεις και στην Υεμένη

Παράλληλα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβαρδίζει το λιμάνι της Χοντέιντα, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι, ως απάντηση στις συνεχείς επιθέσεις με πυραύλους και drones που δέχεται από την οργάνωση. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Yahya Saree, ανέφερε ότι οι αεροπορικές άμυνες της οργάνωσης εμπλέκονται σε μάχες με τα ισραηλινά αεροσκάφη.

Προέλαση και αύξηση δυνάμεων στη Γάζα

Αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού αναφέρουν ότι τα χερσαία στρατεύματα προχωρούν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας και προετοιμάζονται να αυξήσουν τις δυνάμεις τους τις επόμενες ημέρες, με στόχο την αντιμετώπιση έως και 3.000 μαχητών της Χαμάς που εκτιμάται ότι παραμένουν εντός της πόλης.

מגדל הטרור ברג’ אלעפרי מתרסק לתוך הים של עזה. מטביעים את מוקדי הטרור וההסתה. pic.twitter.com/zt78rHaQU1 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 15, 2025

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Ισραέλ Κατζ, σε ανάρτησή του στο X τόνισε: «Η Γάζα καίγεται. Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδερένια γροθιά την τρομοκρατική υποδομή και οι στρατιώτες αγωνίζονται γενναία για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Η Χαμάς καταγγέλλει «άνευ προηγουμένου βαρβαρότητα» στην ισραηλινή εισβολή στη Γάζα

Την ισραηλινή επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας καταδίκασε η Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «άνευ προηγουμένου» και «βαρβαρική».

Σε σημερινή της ανακοίνωση, η παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι η κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ συνιστά «ένα νέο κεφάλαιο στον συστηματικό πόλεμο γενοκτονίας» κατά του παλαιστινιακού λαού.

Παράλληλα, η Χαμάς επέρριψε στις Ηνωμένες Πολιτείες «την πλήρη ευθύνη» για τις συνέπειες της ισραηλινής επιχείρησης, κάνοντας λόγο για πολιτική και στρατιωτική κάλυψη των επιχειρήσεων από την Ουάσιγκτον.

«Αυτά τα εγκλήματα, που παραβιάζουν κάθε διεθνή κανόνα και νομιμότητα, τελούνται υπό την απροκάλυπτη υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Θεωρούμε τις ΗΠΑ βασικό συνεργό στη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση που συντελείται στη Γάζα».

Η Χαμάς κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, και ειδικότερα τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Θάνατοι και διοικητική εμπλοκή

Από την έναρξη της επιχείρησης το πρωί της Τρίτης, τουλάχιστον 41 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως στην πόλη της Γάζας. Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επιθεωρεί από κοντά τις επιχειρήσεις, έχοντας εκφράσει προβληματισμούς σχετικά με την πολιτική ηγεσία και τη διαχείριση της στρατιωτικής εκστρατείας.

Τελεσίγραφο για τους ομήρους

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απηύθυνε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς ζητώντας την άμεση παράδοση των ομήρων. «Αν δεν απελευθερωθούν τώρα, η Γάζα θα ισοπεδωθεί μέσα στις επόμενες ώρες», τόνισε. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία για πλήρη έλεγχο της Πόλης της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι αυτή αποτελεί το κεντρικό σύμβολο της διακυβέρνησης της Χαμάς.

Ο Κατζ αναφέρθηκε επίσης στους προηγούμενους ηγέτες της οργάνωσης, Γιαχία και Μουχαμάντ Σινουάρ, λέγοντας ότι «κατέστρεψαν τη Γάζα» και προειδοποίησε ότι αν ο νέος στρατιωτικός ηγέτης, Χαντάντ, συνεχίσει την ίδια πορεία, η πόλη θα διαλυθεί πλήρως.

Αβέβαιη μία διιπλωματική λύση

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μετά από συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, δήλωσε ότι μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης φαίνεται απίθανη. Όπως τόνισε, η ιδανική έκβαση θα ήταν η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της και να απελευθερώσει τους ομήρους, αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο.

Επερχόμενες κυρώσεις από την ΕΕ

Την Τετάρτη αναμένεται η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρώσεων κατά του Ισραήλ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μέτρα κατά κυβερνητικών προσώπων και αναστολή ορισμένων εμπορικών συμφωνιών. Η Κομισιόν καταδίκασε έντονα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και επανέλαβε την υποστήριξή της στη λύση των δύο κρατών

Καταδίκες από Διεθνείς Οργανισμούς

Μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στις 7 Οκτωβρίου 2023 η πόλη της Γάζας συγκέντρωσε μεγάλο μέρος του εκτοπισμένου πληθυσμού της Λωρίδας, μετατρεπόμενη σε κύριο σημείο καταφυγής για τους αμάχους, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, ο πληθυσμός της πόλης υπολογιζόταν σε περίπου 450.000 κατοίκους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, μέχρι τον Αύγουστο του 2025, ο αριθμός αυτός είχε σχεδόν τριπλασιαστεί, ξεπερνώντας τα 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού αμάχων σε μια περιορισμένη περιοχή δημιουργεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ οι εντεινόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις θέτουν σε άμεσο κίνδυνο χιλιάδες ζωές.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Σε ερώτηση για πιθανή γενοκτονία, τόνισε ότι τα στοιχεία αυξάνονται και η τελική κρίση ανήκει στο δικαστήριο.

Πρώην Ισραηλινός διπλωμάτης: Η εισβολή στη Γάζα «διαιωνίζει τον πόλεμο» – Χωρίς σαφείς στρατιωτικούς στόχους

Σφοδρή κριτική άσκησε στην ισραηλινή επιχείρηση στην πόλη της Γάζας ο Άλον Πίνκας, πρώην Γενικός Πρόξενος του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη, ο οποίος δήλωσε στο CNN ότι η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στερείται ξεκάθαρων στρατιωτικών στόχων και φαίνεται να εξυπηρετεί τη «διαιώνιση του πολέμου».

«Ο θάνατος, η καταστροφή και η ερήμωση που έχουν υποστεί οι άμαχοι της Γάζας τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, λυπάμαι που το λέω», σημείωσε ο Πίνκας, εκφράζοντας ανησυχία ότι οι εναπομείναντες όμηροι στη Λωρίδα ίσως χαθούν οριστικά.

«Πιθανότατα θα θυσιαστούν οι ζωές των περισσότερων, αν όχι όλων, των ομήρων που εξακολουθούν να είναι ζωντανοί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, περίπου 20 όμηροι θεωρούνται ακόμη ζωντανοί στη Γάζα.

Ο Πίνκας αμφισβήτησε την ύπαρξη ρεαλιστικού σχεδίου για την «επόμενη μέρα» μετά την πλήρη κατάληψη της πόλης, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ οδεύει προς μια αδιέξοδη κατοχή μεγάλης κλίμακας.

«Το Ισραήλ θα καταλάβει ουσιαστικά το 75% της Λωρίδας της Γάζας και το 75% του πληθυσμού της, χωρίς να διαφαίνεται τέλος, χωρίς καμία προοπτική για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην διπλωμάτης υποστήριξε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τις επιχειρήσεις αγνοώντας τόσο τις διεθνείς εκκλήσεις όσο και την εσωτερική πίεση, υπογραμμίζοντας πως ο πρωθυπουργός έχει αποδειχθεί «αδιάφορος» στις προειδοποιήσεις συμμάχων.

«Ο κόσμος παρακολουθεί, καταδικάζει, επικρίνει και αντιτίθεται. Αλλά ο Νετανιάχου συνεχίζει», κατέληξε ο Πίνκας.

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι καλά ενημερωμένος για την επιχείρηση, ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση προς τη Χαμάς να μην χρησιμοποιεί ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες, προειδοποιώντας για βαρύ τίμημα σε περίπτωση παραβίασης.