Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε σήμερα με τον «πλέον ισχυρό» τρόπο την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, μία ημέρα αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε χερσαία επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το βασίλειο κάλεσε επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ενεργήσουν για να σταματήσει αυτό που περιέγραψε ως δολοφονίες, λιμοκτονία και αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, όπως δήλωσε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Τέλος, το Ισραήλ ξεκίνησε χθες χερσαία επίθεση για να πάρει υπό τον έλεγχό του το βασικό αστικό κέντρο της Γάζας. Έχει υπάρξει κύμα επικρίσεων από χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, που φιλοξενεί και μεσολαβεί στις συνομιλίες για την κατάπαυση πυρός.