Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (17/9) ότι έπληξε πάνω από 150 στόχους σε όλη την Πόλη της Γάζας από την έναρξη χθες, Τρίτη, μεγάλης χερσαίας επιχείρησής του εκεί με στόχο την εξόντωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Τις δύο τελευταίες μέρες, η πολεμική αεροπορία και οι δυνάμεις πυροβολικού έχουν πλήξει πάνω από 150 στόχους τρομοκρατών σε όλη την Πόλη της Γάζας σε υποστήριξη των στρατιωτών που επιχειρούν στη ζώνη», αναφέρεται σε στρατιωτικό ανακοινωθέν.

Από την πλευρά της, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας, οργανισμός πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο 12 ανθρώπων σε ισραηλινά πλήγματα ή πυρά στο σύνολο του παλαιστινιακού θύλακα στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, αφού είχε ανακοινώσει πάνω από 46 θανάτους τη χθεσινή ημέρα.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα ότι το Πεκίνο «αντιτίθεται σθεναρά στην κλιμάκωση από το Ισραήλ των στρατιωτικών του επιχειρήσεων» στη Λωρίδα της Γάζας και ζητεί από το εβραϊκό κράτος να ακούσει τις εκκλήσεις για άμεση παύση των εχθροπραξιών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Κίνα «καταδικάζει όλες τις ενέργειες που πλήττουν τους αμάχους», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λιν Τζιάν, όσον αφορά τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησαν χθες οι ισραηλινές δυνάμεις στην Πόλη της Γάζας.

«Καλούμε επιτακτικά το Ισραήλ να ακούσει τις ισχυρές εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα και να θέσει σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό μια πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός για να αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση ακόμη μεγαλύτερης έκτασης», σημείωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.