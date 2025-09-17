Τα πρώτα βίντεο από τις επιχειρήσεις των δύο μεραρχιών που επιχειρούν στην πόλη της Γάζας βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

תיעוד מהמהלך הקרקעי ברצועת עזה: כוחות צה״ל מעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה בהובלת פיקוד הדרום, כוחות אוגדה 98 ו-162 החלו לפעול בעיר עזה במסגרת מבצע ‘מרכבות גדעון ב’. הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה. שלשום, צה״ל תקף סדנה לייצור אמצעי… pic.twitter.com/LLIMqtqeSw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 17, 2025

Στα πλάνα φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να δίνουν μάχες στην πόλη της Γάζας ενώ τεθωρακισμένα επιχειρούν στα συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς των προηγούμενων ημερών.

Footage from the ground operation in the Gaza Strip: “IDF forces are deepening the maneuver in the Gaza City area” https://t.co/yjAKoAKAoN pic.twitter.com/wQoAnFiww7 — OrangeCryptoTech (@OrangeCryptoTec) September 17, 2025

«Οι δυνάμεις εξοντώνουν τρομοκράτες και καταστρέφουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

Τα πλήγματα στην πόλη της Γάζα φέρεται να έχουν προκαλέσει διακοπή των υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας

Η Παλαιστινιακή Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τη Δυτική Όχθη, αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στις κύριες γραμμές δικτύου στη βόρεια Γάζα έχουν διακόψει τις υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεφωνίας, αποκόβοντας τους κατοίκους της Γάζας από τον έξω κόσμο.

Οι πολλαπλές προσπάθειες του Associated Press να επικοινωνήσει με ανθρώπους στην πόλη της Γάζας απέτυχαν.

Νωρίτερα, οι αρχές της Λωρίδας που ελέγχονται από τη Χαμάς δήλωσαν ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον οι μισοί από τους οποίους στην πόλη της Γάζας.

Ο απολογισμός δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά περιλαμβάνει αρκετές γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα της υγείας.

Προσωρινό πέρασμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας

Νέος δρόμος άνοιξε στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις, με σκοπό να βοηθήσουν τους αμάχους να απομακρυνθούν γρηγορότερα από την περιοχή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη χερσαία επιχείρηση κατά της Χαμάς. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ δήλωσε ότι ανοίγει προσωρινά ένας διάδρομος στον δρόμο Σαλάχ αλ Ντιν, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση των πολιτών προς τον νότο.

Προηγουμένως, ο ισραηλινός στρατός ζητούσε από τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να την εκκενώσουν μέσω της παράκτιας οδού, με κατεύθυνση την ανθρωπιστική ζώνη που βρίσκεται νοτιότερα.

Η οδός Σαλάχ αλ Ντιν διατρέχει τη Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο και βρίσκεται στο μέσο του θύλακα. «Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο Αντραΐ.

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει σε ένα εκατομμύριο τον αριθμό των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της. Τις τελευταίες ημέρες δημοσιογράφοι του AFP έκαναν λόγο για νέα έξοδο από την πόλη της Γάζας προς νότο, αν και σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι μόλις «περισσότεροι από 350.000» άνθρωποι την έχουν ήδη εγκαταλείψει.

Δεκάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας δηλώνουν εδώ και εβδομάδες ότι «δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» στον παλαιστινιακό θύλακα και τονίζουν ότι προτιμούν να πεθάνουν εκεί παρά να εκτοπιστούν για νιοστή φορά.

Χθες Τρίτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, την οποία θεωρεί ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, με στόχο την εξάρθρωση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

⭕️Operation Gideon’s Chariots II IDF troops in Gaza City: ⚔️ Eliminated terrorists & dismantled terrorist sites. 💥 Struck a Hamas weapons production facility – secondary explosions were identified, confirming the presence of weapons in the facility. ✈️ IAF & Artillery Corps… — Israel Defense Forces (@IDF) September 17, 2025

«Στόχος μας είναι να εντείνουμε τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς μέχρι την οριστική της ήττα», υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ.

Το Ισραήλ μοιάζει «αποφασισμένο να πάει μέχρι τέλους», σχολίασε από την πλευρά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την επιχείρηση αυτή, καταγγέλλοντας την «ηθικά, πολιτικά και νομικά ανυπόφορη» κατάσταση στη Γάζα.