Την ανάγκη να οικοδομήσει η Ευρώπη έναν ενιαίο πυλώνα άμυνας τονίζει ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, στη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ» με αφορμή την ομιλία για την «Κατάσταση της Ενωσης» που εκφώνησε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Στρασβούργο. Ο γερμανός ευρωβουλευτής μιλά ακόμη για τη Γάζα, την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ.

Στην ομιλία της η Φον ντερ Λάιεν πρότεινε κυρώσεις κατά βασικών ισραηλινών εξτρεμιστών υπουργών και μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ. Αυτό δεν άρεσε στο ΕΛΚ. Δεν θεωρείτε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενεργήσει ενωμένη καθώς η σύγκρουση στη Γάζα, μετά την επίθεση στο Κατάρ, μπορεί να επεκταθεί, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην Ευρώπη;

Ολοι αναζητούμε έναν σωστό τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης, επειδή αφενός το ΕΛΚ υποστηρίζει πλήρως το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί μετά τις βάναυσες και φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον αθώων πολιτών. Το δεύτερο στοιχείο είναι επίσης η αναλογική χρήση βίας σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό το μήνυμα εξέφρασε και η Φον ντερ Λάιεν χθες. Αφορά τις επιθέσεις αλλά και τα θύματα μεταξύ των αμάχων. Αρκετά πια. Η πείνα δεν μπορεί ποτέ να είναι πολιτικό όπλο σε έναν τέτοιο αγώνα. Γι’ αυτό η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει επί τόπου, να διανεμηθεί στους ανθρώπους. Ως ΕΛΚ είμαστε φίλοι του Ισραήλ, σεβόμαστε τη μόνη σταθερή δημοκρατία στην περιοχή. Αλλά πρέπει επίσης να είμαστε ειλικρινείς όταν πρέπει να πούμε, παρακαλούμε να είστε αναλογικοί στις προσπάθειές σας και στις δραστηριότητές σας.

Είχαμε τη δραματική εξέλιξη με τα ρωσικά drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Εχετε ζητήσει συγκεκριμένα αμυντικά έργα. Πιστεύετε ότι είναι καιρός να αποφασίσουμε για κοινό δανεισμό με επιχορηγήσεις για αμυντικά έργα;

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν βρισκόμαστε σε business as usual. Είδαμε στην Αλάσκα τις δύσκολες εικόνες, όπου ένας εγκληματίας πολέμου όπως ο Πούτιν έγινε δεκτός με κόκκινο χαλί, που ήταν δύσκολο να χωνέψει κανείς. Οταν βλέπουμε όλα αυτά, η Ευρώπη πρέπει να διευκρινίσει, είμαστε ακόμα παρόντες; Αυτό είναι ένα ιστορικό ερώτημα. Πρέπει να δώσουμε μια ενιαία και σωστή απάντηση. Πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί έναν ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας. Η Ανατολική Ασπίδα της Ευρώπης είναι μια κοινή προσπάθεια και για τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία. Είναι σημαντικό να αποτραπούν όλες οι πιθανές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης. Θέλω να υπενθυμίσω την πρωτοβουλία των Τουσκ και Μητσοτάκη, βασισμένη στις προτάσεις του ΕΛΚ, για την ιδέα ενός συστήματος πυραυλικής άμυνας στην Ανατολική Ασπίδα. Χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το παρουσίασε ως ένα έργο για την Ευρώπη. Ας το κάνουμε, τώρα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους που έχουμε, γιατί αυτό είναι επείγον. Από οικονομικής άποψης, το πρώτο βήμα είναι να ελεγχθεί ο τρέχων προϋπολογισμός και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ. Το δεύτερο είναι να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο ότι περισσότερες επενδύσεις κοστίζουν. Γι’ αυτό υποστηρίζω την αρχή των ιδίων πόρων. Τρίτον, εάν υπάρχουν ειδικά έργα, τότε, όπως προχωρήσαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα με το SAFE, ο δανεισμός μπορεί επίσης να είναι μια επιλογή στο τραπέζι ως έσχατη λύση.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε επίσης ανακοινώσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η οποία είναι μία από τις προτεραιότητές σας. Ποια είναι η άποψή σας;

Υποσχεθήκαμε ότι η ανταγωνιστικότητα θα είναι βασικός πυλώνας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τώρα ανταποκρινόμαστε. Το πρώτο βήμα αφορούσε την απορρύθμιση. Εχουμε μια στιγμή αλήθειας μπροστά μας, επειδή πρέπει να ψηφίσουμε για αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργήσουμε αγορές και τα σωστά προϊόντα για το μέλλον. Τα αυτοκίνητα είναι η πιο σημαντική βιομηχανία στην Ευρώπη με περίπου 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ 7% του ΑΕΠ συνδέεται με την αυτοκινητοβιομηχανία. Χρειαζόμαστε ένα μελλοντικό σχέδιο. Πρώτον, τεχνολογικά ουδέτερο. Η Φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε χθες ότι θα ανοίξει τη νομοθεσία για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης για το 2035. Δεύτερον, να μιλήσουμε τώρα για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Θα στηρίξετε την πρωτοβουλία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

Σίγουρα. Επειδή τα φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν βασική αγορά. Μεγάλο μέρος αυτού είναι η μείωση του κανονιστικού φόρτου για τα μικρά αυτοκίνητα, να καταστεί ευκολότερη και φθηνότερη η παραγωγή τους στην Ευρώπη. Απευθύνω έκκληση στους Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι απέρριψαν ολόκληρη την πρόταση του νομοσχεδίου για τον κανονισμό, να είναι υπεύθυνοι. Ανησυχώ αρκετά επειδή πολιτικά οι Σοσιαλδημοκράτες δεν είναι πλέον το εργατικό κόμμα της Ευρώπης, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι ψηφίζουν λαϊκιστικά κόμματα.

Θα επισκεφθείτε την Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα. Υποστηρίζετε τη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ, αλλά έχει δεχτεί έντονη κριτική. Το 15% είναι υψηλός δασμός, έτσι δεν είναι;

Σίγουρα. Θα ήθελα πολύ να επιτύχω δασμούς 0% και από τις δύο πλευρές, να μιλήσουμε ξανά για την TTIP. Αλλά με αυτόν τον πρόεδρο στην Αμερική είναι αδιανόητο. Είναι μια πολιτική πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η εναλλακτική λύση στη συμφωνία στη Σκωτία σημαίνει εμπορικό πόλεμο με την Αμερική. Δεν είναι δημοφιλές να υποστηρίζουμε τη συμφωνία, αλλά είναι ειλικρινές και υπεύθυνο. Ζητώ από όσους δεν είναι ευχαριστημένοι να υποστηρίξουν τη Mercosur. Η Mercosur είναι κατά κάποιο τρόπο η συμφωνία κατά του Τραμπ, που δημιουργεί μια ενιαία αγορά 700 εκατομμυρίων καταναλωτών. Τα προϊόντα μας στην Ευρώπη θα πωλούνται στο μέλλον με μηδενικούς δασμούς στη Βραζιλία, την Αργεντινή, γενικά τη Νότια Αμερική. Για τους αγρότες έχουμε πλέον έναν νομικά δεσμευτικό μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή θα αντιδράσει, θα κλείσει τα σύνορα και θα παρέμβει στην αγορά, εάν χρειαστεί. Ετσι, οι αγρότες μπορούν να είναι σίγουροι. Και μην ξεχνάτε τις ευκαιρίες. Η Ελλάδα έχει πολλά, πραγματικά καλά γεωργικά προϊόντα, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Εχουμε την εγγύηση από τη Νότια Αμερική ότι σέβονται την ονομασία προέλευσης των προϊόντων.