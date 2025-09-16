Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επαναφορά δασμών στα ισραηλινά προϊόντα ως απάντηση στον πόλεμο στη Γάζα και στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις στη Δυτική Όχθη, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά το Euronews.

Σε συνέντευξή της στο Euronews, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας επιβεβαίωσε τη στρατηγική για την αναστολή των διατάξεων που σχετίζονται με το εμπόριο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης Ισραήλ-ΕΕ.

Το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ ανήλθε σε 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, ενώ η προτιμησιακή μεταχείριση αντιπροσωπεύει περίπου το 37% αυτού του ποσού, επιβεβαίωσε η ύπατη εκπρόσωπος.

«Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό ποσό και, όσον αφορά την προτιμησιακή μεταχείριση, το 37% αυτού του εμπορίου απολαμβάνει πραγματικά προτιμησιακή μεταχείριση», δήλωσε η Κάλλας.

«Σίγουρα, λοιπόν, αυτό το μέτρο θα έχει υψηλό κόστος για το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Το σχέδιο για τη στόχευση του εμπορίου του Ισραήλ με την ΕΕ ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την περασμένη εβδομάδα και η Επιτροπή αναμένεται να συμφωνήσει επίσημα με τις προτάσεις την Τετάρτη.

Το θέμα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες χώρες – η Γερμανία ή η Ιταλία – θα πρέπει να υποστηρίξει την πρόταση για να επιτύχει.

Μέχρι στιγμής, και οι δύο χώρες έχουν μπλοκάρει όλες τις προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπούσαν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αλλάξει την πορεία του πολέμου.