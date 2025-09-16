Το Ισραήλ ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησής του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε σήμερα αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Axios, το οποίο επικαλείτο ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι ισραηλινές ένοπλές δυνάμεις (IDF) έδωσαν λίγες λεπτομέρειες για την επιχείρηση, όμως επεσήμαναν ότι τα στρατεύματά τους έχουν αρχίσει «να εξαρθρώνουν τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

Ισραηλινός στρατός: Δύο μεραρχίες ξεκινούν εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας

Σύμφωνα με τους Times of Israel, όπως ενημερώνει ο ισραηλινός στρατός, δύο μεραρχίες του IDF, αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, ξεκίνησαν εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ο στρατός ξεκινά ένα «νέο στάδιο» της επίθεσης του εναντίον της Χαμάς.

Τα πρώτα στάδια της επίθεσης ξεκίνησαν πριν από αρκετές εβδομάδες με εντατικοποίηση των επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων πολυώροφων κτιρίων, και με χερσαίες επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και σε διάφορες συνοικίες στα δυτικά της πόλης.

Ο στρατός αναφέρει ότι η 162η και η 98η μεραρχία επεκτείνουν τώρα τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας και ότι τις επόμενες ημέρες θα προστεθεί και μια τρίτη μεραρχία, η 36η, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των στρατιωτών που συμμετέχουν στην επίθεση κατά δεκάδες χιλιάδες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη σειρά αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, καθώς οι δύο μεραρχίες άρχισαν να προωθούνται σε νέες περιοχές της πόλης της Γάζας, πέρα από αυτές που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον IDF, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, οι χερσαίες δυνάμεις θα προωθηθούν βαθύτερα στην πόλη και θα την περικυκλώσουν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ήττα των δυνάμεων της Χαμάς στην περιοχή.

«Η Γάζα φλέγεται», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς στο Χ. «Οι IDF πλήττουν με σιδηρά πυγμή τις τρομοκρατικές υποδομές και στρατιώτες των IDF μάχονται με ανδρεία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

עזה בוערת. צה”ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה”ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025

Νωρίτερα, καταθέτοντας στο δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης του για διαφθορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «έχουμε εξαπολύσει σημαντική επιχείρηση στη Γάζα».

Χθες Δεύτερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και του δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ.

Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών κατηγορεί το Ισραήλ για «γενοκτονία»

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες, με το Ισραήλ να «απορρίπτει κατηγορηματικά» αυτή τη «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.

Για να στηρίξει το πόρισμά της περί γενοκτονίας, η Επιτροπή επικαλείται παραδείγματα που σχετίζονται με την έκταση των θανάτων, την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και την καταστροφή κλινικής γονιμότητας, απηχώντας δηλώσεις οργανώσεων δικαιωμάτων και άλλων φορέων που έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

«Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία», δήλωσε η Ναβί Πιλάι, επικεφαλής της Επιτροπής Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Η ευθύνη για αυτά τα φρικτά εγκλήματα βαρύνει τις ισραηλινές αρχές στα υψηλότερα κλιμάκια που έχουν ενορχηστρώσει μια εκστρατεία γενοκτονίας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια με τη συγκεκριμένη πρόθεση της καταστροφής της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα».

«Συκοφαντικό παραλήρημα».

Το Ισραήλ δήλωσε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» την έκθεση της Επιτροπής. «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή τη μεροληπτική και ψευδή έκθεση και ζητά την άμεση διάλυση αυτής της Επιτροπής Έρευνας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επίσης απέρριψε σήμερα τα ευρήματα της Επιτροπής ως «συκοφαντικό παραλήρημα». Η έκθεση είναι «σκανδαλώδης» και «ψευδής», δήλωσε ο Ντάνιελ Μερόν στη Γενεύη.

Το Ισραήλ, που κατηγορεί την Επιτροπή ότι έχει πολιτική ατζέντα σε βάρος του Ισραήλ, έχει αρνηθεί να συνεργαστεί μαζί της.

Η 72 σελίδων νομική ανάλυση της Επιτροπής είναι το ισχυρότερο πόρισμα των Ηνωμένων Εθνών έως τώρα, αλλά το σώμα αυτό είναι ανεξάρτητο και δεν μιλά επισήμως εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία, αλλά δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να το πράξουν.

Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με την κατηγορία της γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Απορρίπτει την κατηγορία αυτή, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα ύστερα από την πολυαίμακτη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους ενώ 251 άνθρωποι απήχθησαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Ο πόλεμος στη Γάζα που ακολούθησε έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 64.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.