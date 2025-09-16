Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την Δευτέρα μια χερσαία επίθεση για να καταλάβει την πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχόλιο σχετικά με την αναφερόμενη κίνηση, η οποία έρχεται μετά από εβδομάδες εντατικών ισραηλινών επιθέσεων στην πόλη.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό τον περασμένο μήνα να καταλάβει την πόλη της Γάζας, την οποία περιγράφει ως προπύργιο της Χαμάς που εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Από τότε, ο στρατός έχει πολιορκήσει τη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας ανθρωπιστική καταστροφή με εκτεταμένη καταστροφή, μαζικές εκτοπισμούς και σοβαρή έλλειψη τροφίμων και νερού.

Οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν εδώ και εβδομάδες στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στο κέντρο της πόλης, όπου τον περασμένο μήνα είχαν καταφύγει περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι.

«Η Γάζα καίγεται», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ σε ανάρτησή του στο X νωρίς την Τρίτη. «Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδηρά πυγμή την τρομοκρατική υποδομή και οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού πολεμούν γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Δεν είναι σαφές αν ο Κατζ σχολίαζε την αναφερόμενη χερσαία επιχείρηση.

Η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, σκοτώνοντας 1.200 άτομα και αιχμαλωτίζοντας περίπου 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινές μετρήσεις. Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι 20 από τους 48 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα είναι ζωντανοί.

Η επακόλουθη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς έχει σκοτώσει πάνω από 64.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ ένας παγκόσμιος οργανισμός παρακολούθησης της πείνας ανέφερε ότι μέρος της περιοχής υποφέρει από λιμό. Το Ισραήλ ελέγχει ήδη περίπου το 75% της Γάζας.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή κατά ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, επεκτείνοντας τις στρατιωτικές του ενέργειες που έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Βίντεο δείχνει κατοίκους της πόλης της Γάζας να κοιμούνται στους δρόμους μετά από σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οικογένειες να περνάνε τη νύχτα στους δρόμους της πόλης της Γάζας μετά από τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αναφορές από τη Γάζα αναφέρουν ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην πόλη ως αποτέλεσμα των επιθέσεων.

هربا من القصف الإسرائيلي.. عائلات فلسطينية تفترش الأرصفة في غزة بحثا عن مكان آمن#فلسطين#غزة#قناة_الحدث pic.twitter.com/vqHy0qeVJ8 — ا لـحـدث (@AlHadath) September 16, 2025

«Πάνω από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει μέχρι στιγμής την πόλη της Γάζας»

Πάνω από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας και έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές της Λωρίδας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του IDF από χθες το βράδυ.

Χιλιάδες άλλοι εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλείψει την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, εν μέσω των σφοδρών αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Άμυνας.

Η πηγή αναφέρει ότι ο ρυθμός με τον οποίο οι Παλαιστίνιοι πολίτες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας θα αυξηθεί πιθανώς καθώς προχωρά η επίγεια επίθεση του IDF εναντίον της Χαμάς, με στόχο την κατάκτηση της πόλης.

Περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εκτιμάται ότι κατοικούσαν στην πόλη της Γάζας πριν ο IDF αρχίσει να προετοιμάζεται για την επίθεση. Την περασμένη εβδομάδα, ο IDF διέταξε τους Παλαιστίνιους σε όλες τις περιοχές της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν αμέσως πριν από την επίθεση.

Οι πολίτες έχουν λάβει οδηγίες να κατευθυνθούν προς μια ανθρωπιστική ζώνη που έχει ορίσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Πηγή: Reuters, Times of Israel