Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σήμερα εξέδωσε εντολή εκκένωσης του λιμανιού της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, της Χοντέιντα, και ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Τελευταία Νέα