Κόσμος

Για μια Ευρώπη που κινείται με βραδύτητα, βαλτωμένη από τη γραφειοκρατία και πολύ πίσω από τους κύριους ανταγωνιστές της, ιδίως τις ΗΠΑ και την Κίνα, έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, μιλώντας στις Βρυξέλλες σε συνέδριο υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, με αφορμή τη συμπλήρωση […]