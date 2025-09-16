Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σήμερα εξέδωσε εντολή εκκένωσης του λιμανιού της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, της Χοντέιντα, και ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.
Μάριο Ντράγκι: Η αδράνεια δεν απειλεί μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας
Για μια Ευρώπη που κινείται με βραδύτητα, βαλτωμένη από τη γραφειοκρατία και πολύ πίσω από τους κύριους ανταγωνιστές της, ιδίως τις ΗΠΑ και την Κίνα, έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, μιλώντας στις Βρυξέλλες σε συνέδριο υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, με αφορμή τη συμπλήρωση […]
Eurovision 2025: Απειλεί με αποχώρηση η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ
Το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE αποφάσισε, έπειτα από ψηφοφορία, να αποσύρει τη συμμετοχή της Ισπανίας από τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, σε περίπτωση που στο διαγωνισμό λάβει μέρος το Ισραήλ. Η ανακοίνωση έγινε επίσημα από την RTVE, σηματοδοτώντας μια ηχηρή αντίδραση στο ενδεχόμενο συμμετοχής του Ισραήλ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με την απόφαση […]
Σοκ στην υπόθεση Μαντλίν ΜακΚάν: Παιδοφιλικό κύκλωμα «παρήγγειλε» την απαγωγή, λέει πρώην Υπουργός
Η έρευνα για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν συνεχίζεται σε τρεις χώρες
Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων δεν είναι πια γαλλική – Σε ποιους ανήκει σημαντικό τμήμα της
Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων (Champs-Élysées) δεν είναι πια γαλλική. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η γαλλική εφημερίδα Le Monde, το 20% των ακινήτων που βρίσκονται στην – κατά πολλούς – «ωραιότερη λεωφόρο του κόσμου» ανήκει στο Κατάρ, ή καλύτερα σε οικογένειες και επενδυτικά κεφάλαια με προέλευση το Κατάρ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η εξέλιξη […]
Star of the Seas: Πώς είναι να ζεις στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου – 20 καταστρώματα, υδάτινα πάρκα και εστιατόρια
Το νεότερο «διαμάντι» του στόλου της Royal Caribbean επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει σύγχρονη κρουαζιέρα. Με μήκος 364 μέτρα – σχεδόν όσο τέσσερα γήπεδα ράγκμπι – και χωρητικότητα σχεδόν 10.000 επιβατών και πληρώματος, αποτελεί το μεγαλύτερο πλοίο που έχει ταξιδέψει ποτέ. Το ταξίδι-δοκιμή που πραγματοποίησε ο συντάκτης του Stuff Travel πριν επιβιβαστούν οι πρώτοι επίσημοι ταξιδιώτες, προσφέρει […]