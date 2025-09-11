Περιορισμένης έκτασης είναι οι αυξήσεις που θα δουν, τελικά, στην τσέπη τους οι συνταξιούχοι από το 2026, με τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα (φορολογικά, προσωπική διαφορά, επιδόματα). Την ίδια ώρα με «κόφτες» θα δοθεί τον Νοέμβριο το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ). Αυτό σημαίνει ότι διπλό και άδικο φόρο θα συνεχίσουν να πληρώνουν 440.000 συνταξιούχοι μέσω της μνημονιακής εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ).

Κι όλα αυτά καταγράφονται όταν πάνω από 20 περικοπές επιβλήθηκαν στους έλληνες συνταξιούχους με τα μνημόνια! Η συνολική απώλεια για τους συνταξιούχους είναι μέχρι σήμερα, δηλαδή για μια 15ετία, στα 160 δισ. ευρώ. Λόγω της προσωπικής διαφοράς η κατηγορία αυτή των συνταξιούχων κατέγραψε απώλειες 13,15% στην τριετία 2023-2025. Στα 784,57 ευρώ καθαρά (843,63 ευρώ μεικτά) είναι η μέση κύρια σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων (2.507.298). Είναι επίσημα στοιχεία Ιουνίου 2025 του υπουργείου Εργασίας. Περίπου 4 δισ. ευρώ πληρώνουν ετησίως οι συνταξιούχοι για τους τρεις φόρους επί των συντάξεων (ΕΑΣ, προσωπική διαφορά, εισφορά ασθένειας 6%). Το 70% του φορολογητέου εισοδήματος στην Ελλάδα προέρχεται από μισθούς και συντάξεις. Από το 2021 ως το 2023, η συνολική φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε από 9,9% στο 11,1%. Το 37% αυτής της αύξησης οφείλεται αποκλειστικά στο ότι δεν προσαρμόστηκε η φορολογική κλίμακα με βάση τον πληθωρισμό.

Αναλύοντας τα μέτρα της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους, χαρακτηριστικές είναι οι τρεις παρακάτω επισημάνσεις:

Προσωπική διαφορά. Οι περισσότεροι από τους 671.000 συνταξιούχους (πριν από το 2016), που διατηρούν ακόμα προσωπική διαφορά, το 2026 θα διαπιστώσουν ότι θα λάβουν τις μισές από τις αυξήσεις που θα δοθούν σε όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Hδη το οικονομικό επιτελείο, με βάση την πορεία της ελληνικής οικονομίας (ρυθμός ανάπτυξης) αλλά και τον πληθωρισμό, έχει προεξοφλήσει ότι η αύξηση θα είναι στα επίπεδα του 2,35% για την επόμενη χρονιά. Πρακτικά όμως, αυτό σημαίνει ότι ειδικά για όσους βρίσκονται εντός προσωπικής διαφοράς, η αύξηση θα είναι μειωμένη κατά το ήμισυ, δηλαδή μόλις και μετά βίας θα ανέλθει στα επίπεδα του 1,18%.

Ωστόσο, ανοίγει ο δρόμος από το νέο έτος για αυξήσεις συντάξεων σε όσους παλιούς συνταξιούχους (πριν από το 2016) είχαν προσωπική διαφορά. Ετσι από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029. Αμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά. Σύμφωνα με σχετικό πίνακα που δημοσίευσε το οικονομικό επιτελείο, προκύπτει ότι υπάρχουν 671.586 συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά. Από αυτούς, οι 279.970 έχουν εισόδημα από κύρια σύνταξη 1.000-1.500 ευρώ. Αλλοι 228.548 έχουν εισόδημα 500-1.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και 141.139 συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά, παρά το γεγονός ότι η σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ τον μήνα.

Φορολογία. Η πλειονότητα των συνταξιούχων δεν θα έχει κανένα όφελος από την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων, καθώς λαμβάνει ετήσιες αποδοχές κάτω των 10.000 ευρώ (833 τον μήνα). Και η κυβέρνηση αφενός δεν τιμαριθμοποίησε το αφορολόγητο όριο (8.634 ευρώ) και αφετέρου διατήρησε στα 10.000 ευρώ το όριο επιβολής του φορολογικού συντελεστή 9%.

Ετήσια αύξηση. Η αύξηση συντάξεων το νέο έτος θα κινηθεί – σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις – στο 2,35% μεικτά, δηλαδή κάτω από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό. Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι αυξήσεις στις συντάξεις έως 850 ευρώ θα ανέλθουν σε έως 20 ευρώ τον μήνα, στις μεσαίες συντάξεις των 1.300-1.500 ευρώ θα ανέλθουν έως 35 ευρώ τον μήνα και στις υψηλές θα φτάσουν έως 70 ευρώ τον μήνα. Σε ετήσια βάση, στις μεσαίες συντάξεις η αύξηση θα ανέλθει στα 450 ευρώ και στις υψηλές πάνω από 2.700 ευρώ θα φτάσει στα 780 ευρώ ετησίως.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 μπαίνει σε εφαρμογή ένας νέος μηχανισμός υπολογισμού των ανταποδοτικών συντάξεων, που αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Πρόκειται για τον λεγόμενο Δείκτη Μισθών, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό τιμαριθμικό μηχανισμό και θα συνδέει τις αποδοχές των νέων συνταξιούχων με την πορεία των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι σήμερα, ο υπολογισμός των συντάξεων βασιζόταν κυρίως στον πληθωρισμό. Από το 2026, ο νέος δείκτης θα υπολογίζει τη μέση ετήσια αύξηση μισθών, που παραδοσιακά είναι υψηλότερη, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερες συντάξεις για όσους αποχωρούν από την εργασία από την 1/1/2026. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η αύξηση στις ανταποδοτικές συντάξεις θα φτάσει από 14 έως 70 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης.