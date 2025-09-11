Με «κόφτες» θα καταβληθεί τον Νοέμβριο το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Αφορά 1.440.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Το επίδομα σχεδιάζεται να χορηγηθεί (από τον ερχόμενο Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο) με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά με πολλές εξαιρέσεις, πολλά κριτήρια και περιορισμούς, γεγονός που προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες στους κόλπους των συνταξιούχων. Το ετήσιο κόστος κινείται στα 360 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στους «κόφτες» είναι το ηλικιακό όριο των 65 ετών που θεσμοθετήθηκε, αλλά και μια σειρά από άλλους (εισοδηματικούς και λοιπούς) που στερούν το συγκεκριμένο βοήθημα από μεγάλο μέρος των συνταξιούχων της χώρας.

Παράδειγμα 1

Συνταξιούχος που θα το λαμβάνει. Εστω, λοιπόν, συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ. Θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 357 ευρώ καθαρά. Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

Παράδειγμα 2

Συνταξιούχος που μένει εκτός. Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 388 ευρώ καθαρά. Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.