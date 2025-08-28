Βελτιωτικές κινήσεις, με διεύρυνση των δικαιούχων, στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ που πρόκειται να δοθεί τον Νοέμβριο στους 1.440.000 χαμηλοσυνταξιούχους επεξεργάζεται το Μαξίμου, στο πλαίσιο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην επερχόμενη ΔΕΘ.

Το επίδομα – σύμφωνα με τα ισχύοντα – σχεδιάζεται να χορηγηθεί (από τον ερχόμενο Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο) με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά με πολλές εξαιρέσεις και περιορισμούς, γεγονός που προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες στους κόλπους των συνταξιούχων. Το ετήσιο κόστος κινείται στα 360 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στους «κόφτες» είναι το ηλικιακό όριο των 65 ετών που θεσμοθετήθηκε, αλλά και μια σειρά από εισοδηματικούς και άλλους περιορισμούς, που στερούν το βοήθημα από μεγάλο μέρος των συνταξιούχων της χώρας.

Επισημαίνεται ότι εκτός επιδόματος θα βρεθούν:

Αυτοί που λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας έως τις 31-12-2024).

Συνταξιούχοι με μεγάλη «προσωπική διαφορά».

Συνταξιούχοι που απασχολούνται, αν μαζί με το εισόδημα από τη νέα εργασία ξεπερνούν το εισοδηματικό όριο.

Οσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους (χάνοντας το εισοδηματικό κριτήριο).

Συνταξιούχοι που λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι μακροχρόνια άνεργοι.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων.

Οι χήρες, τα ορφανά και οι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις που είναι κάτω των 65 ετών.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

β) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Συνεπώς, βάσει των κριτηρίων αυτών, δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ στους οποίους έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025, αλλά και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Αλλες ομάδες δικαιούχων είναι άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ ή τον ΟΓΑ κ.ά.

Τέλος, τονίζεται ότι το επίδομα των 250 ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 30ή Νοεμβρίου, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.