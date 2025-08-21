Έρχεται ετήσια επίδομα ύψους 250 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων και ευάλωτων πολιτών.

Το επίδομα αφορά κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με χαμηλό εισόδημα και περιορισμένη περιουσία.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με εισόδημα έως 14.000 ευρώ για τους άγαμους ή 26.000 ευρώ για τους έγγαμους, και περιουσία έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους ή 300.000 ευρώ για τους έγγαμους.

Επίσης, η ενίσχυση αφορά ανασφάλιστους υπερήλικες άνω των 67 ετών και τους δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ θα λαμβάνουν από τον Νοέμβριο 2025 και κάθε χρόνο (τον Νοέμβριο) πάνω από 1,4 εκατ. συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικοι βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Ακόμη, περιλαμβάνονται:

-Προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ σε ΑμεΑ

-Επίδομα απόλυτης αναπηρίας (πρώην ΟΓΑ)

-Επίδομα νόσου/ανικανότητας συνταξιούχων δημοσίου

-Ανάδοχοι γονείς παιδιών με αναπηρία

Η ενίσχυση αυτή στοχεύει στην οικονομική στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων και θα καταβληθεί ετησίως στους δικαιούχους.