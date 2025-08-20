Από τον Νοέμβριο του 2025, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, που θεσμοθετήθηκε για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Το μέτρο, που κοστολογείται στα 360 εκατ. ευρώ ετησίως θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα μείνει εκτός. Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη έκθεση «Ήλιος» του Ιουνίου, από τους 2,5 εκατ. συνταξιούχους της χώρας, περίπου 1,06 εκατ. ή το 42% δεν θα δικαιούται το βοήθημα λόγω ηλικιακού ορίου (65+), εισοδηματικών «κόφτων», υψηλής προσωπικής διαφοράς στη σύνταξη ή άλλων περιορισμών.

Ποιοι μένουν εκτός

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών.

Όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά» στη σύνταξή τους.

Απασχολούμενοι συνταξιούχοι, αφού το εισόδημα από εργασία προσμετράται.

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι μακροχρόνια άνεργοι.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Όσοι λαμβάνουν άλλες παροχές (ΚΕΑ, επίδομα τέκνων).

Χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Ήδη υπάρχει παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος επισήμανε ότι καθυστερήσεις στην απονομή σύνταξης μπορεί να στερήσουν από δικαιούχους το βοήθημα, θεωρώντας την κατάσταση αντίθετη στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Προϋποθέσεις για το επίδομα

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη νόμου (ν.5217/25, αρ. 72), το επίδομα των 250 ευρώ καταβάλλεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πιο αναλυτικά:

*Δικαιούχοι είναι όσοι τους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης. Ειδικότερα για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

Επίσης, σωρρευτικά πρέπει να ισχύουν τα εξής:

α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

β) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Με βάση τα ανωτέρω, δικαιούχοι του επιδόματος είναι επίσης: