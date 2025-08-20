Από τον Νοέμβριο του 2025, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, που θεσμοθετήθηκε για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Το μέτρο, που κοστολογείται στα 360 εκατ. ευρώ ετησίως θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα μείνει εκτός. Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη έκθεση «Ήλιος» του Ιουνίου, από τους 2,5 εκατ. συνταξιούχους της χώρας, περίπου 1,06 εκατ. ή το 42% δεν θα δικαιούται το βοήθημα λόγω ηλικιακού ορίου (65+), εισοδηματικών «κόφτων», υψηλής προσωπικής διαφοράς στη σύνταξη ή άλλων περιορισμών.
Ποιοι μένουν εκτός
- Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών.
- Όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά» στη σύνταξή τους.
- Απασχολούμενοι συνταξιούχοι, αφού το εισόδημα από εργασία προσμετράται.
- Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.
- Οι μακροχρόνια άνεργοι.
- Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
- Όσοι λαμβάνουν άλλες παροχές (ΚΕΑ, επίδομα τέκνων).
- Χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.
Ήδη υπάρχει παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος επισήμανε ότι καθυστερήσεις στην απονομή σύνταξης μπορεί να στερήσουν από δικαιούχους το βοήθημα, θεωρώντας την κατάσταση αντίθετη στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Προϋποθέσεις για το επίδομα
Σύμφωνα με την σχετική διάταξη νόμου (ν.5217/25, αρ. 72), το επίδομα των 250 ευρώ καταβάλλεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Πιο αναλυτικά:
*Δικαιούχοι είναι όσοι τους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης. Ειδικότερα για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).
Επίσης, σωρρευτικά πρέπει να ισχύουν τα εξής:
α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.
β) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.
Με βάση τα ανωτέρω, δικαιούχοι του επιδόματος είναι επίσης:
- Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους θα έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025.
- Οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων και όσοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων.
- Οι δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε χρήμα, οι οποίες χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία.
- Όσοι λαμβάνουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%.
- Οι δικαιούχοι του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου.
- Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα.
- Όσοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος, η οποία καταβάλλεται από το Δημόσιο.
- Τα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα για τον μήνα Νοέμβριο του 2025 και εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.
- Οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση.
- Το επίδομα των 250 ευρώ, που πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 30η Νοεμβρίου, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.