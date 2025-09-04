Σχεδόν 4 εκατ. φορολογούμενοι με εισοδήματα πάνω από 10.000 έως 50.000 ευρώ, περίπου 1,3 εκατ. οικογένειες με παιδιά αλλά και οι ένστολοι θα είναι οι πιο κερδισμένοι του πακέτου της ΔΕΘ που θα ξεδιπλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο

Δύο 24ωρα πριν την έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο, «κλείδωσαν» το πακέτο με τα μέτρα του 2026, το οποίο θα κινηθεί πάνω από 1,6 δις. ευρώ, κοντά στα 1,7 δισ. ευρώ, και θα ενσωματώνει παρεμβάσεις στη φορολογία, το δημογραφικό, το στεγαστικό και τις συντάξεις.

«Είναι η ώρα για μείωση των φόρων της μεσαίας τάξης» δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης (ΕΡΤ), δίνοντας το στίγμα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η νέα φορολογική κλίμακα η οποία θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2026 έχει σχεδιαστεί με «έξυπνο» τρόπο που θα ξεκλειδώνει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα και ειδικά για τους πολύτεκνους με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει ότι «οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις».

Με το δημογραφικό να αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία μεταξύ των μέτρων που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ θα είναι φορολογική ελάφρυνση των οικογενειών με παιδιά και ειδικά των πολύτεκνων οικογενειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά, οι οικογένειες με 1 έως 3 προστατευόμενα τέκνα οι οποίες υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2024 για το έτος 2023 ανήλθαν σε 1.260.681 και ο φόρος εισοδήματος που πλήρωσαν έφθασε τα 4,57 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

– 616.119 οικογένειες με 1 παιδί πλήρωσαν συνολικά φόρο εισοδήματος 2 δισ. ευρώ.

– 536.495 οικογένειες με 2 παιδιά πλήρωσαν συνολικά φόρο εισοδήματος 2,18 δισ. ευρώ

– 108.067 οικογένειες με 3 παιδιά πλήρωσαν συνολικά 381,39 εκατ. ευρώ φόρο για τα εισοδήματά τους

Ο συνολικός αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών, ανήλθε σε 22.542 ενώ ο συνολικός φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν ήταν 55,76 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ένστολοι

Μια ακόμα κοινωνική ομάδα που αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι οι ένστολοι. Ο πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων, από το 2026, με το ακριβές ποσοστό της αύξησης να είναι ακόμα άγνωστο.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2025, τέθηκε σε εφαρμογή η χορήγηση του νέου επιδόματος «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, το οποίο καλύπτει όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθμού ή προϋπηρεσίας.

Ακόμα από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν νέες αυξήσεις που φτάνουν συνολικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο. Παρόμοια αύξηση προβλέπεται και για την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, με τις τελικές αποδοχές τους να αυξάνονται επίσης από 13% έως 20%.