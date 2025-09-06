Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές θα εξαγγείλει, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το βράδυ (6/9) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Το μέτρο, που μπήκε τις τελευταίες ημέρες στο καλάθι της ΔΕΘ αφορά τους φορολογούμενους που έχουν την κύρια κατοικία τους σε παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό που δεν υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους και έρχεται μετά την κατάργηση του φόρου σε 26 ακριτικά νησιά το 2020 και το «κούρεμα» των επιβαρύνσεων έως 20% για όσους έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές. Το μέτρο, το οποίο έχει μικρό δημοσιονομικό κόστος, στοχεύει στην στήριξη των κατοίκων στα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές και συνδέεται με το έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

Η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τους έχοντες κύρια κατοικία σε παραμεθόριες περιοχές εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με παιδιά και φορολογούμενους με εισοδήματα 10.000 – 50.000 ευρώ με τον Κυριάκο Πιερρακάκη από τη Θεσσαλονίκη (συνέδριο Ημερησίας) να δίνει το στίγμα της πρωθυπουργικής ομιλίας λέγοντας ότι “ο καθένας και η καθεμία θα δουν τον εαυτό τους μέσα στο «κάδρο» των μέτρων και των παραμέτρων που συγκροτούν αυτό το νέο κεφάλαιο, αλλά αντικειμενικά εκείνοι που θα ωφεληθούν περισσότερο θα είναι οι οικογένειες με παιδιά”. «Θα υπάρχει, όμως, μια ειδική μέριμνα, πέραν των γενικών εξαγγελιών. Δεν θα εξαιρεθεί, δηλαδή, κανένας. Και για ανθρώπους – συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε με γεωγραφικά είτε με άλλα κριτήρια, όπως είναι το δημογραφικό θα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης», επισήμανε χθες σε δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Τι ισχύει

Από το 2020 έχει θεσπιστεί πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όλα τα ακίνητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε 26 μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 1.200 κατοίκους. Η απαλλαγή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν περιορίζεται μόνο στην πρώτη κατοικία, αλλά καλύπτει το σύνολο της περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει διπλασιασμό της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ από 10% σε 20% για τους ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν την κατοικία ή τις κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ έναντι φυσικών καταστροφών.

Παραμεθόριες περιοχές

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, παραμεθόριες χαρακτηρίζονται χερσαίες και νησιωτικές περιοχές κοντά στα σύνορα. Ενδεικτικά οι βασικές παραμεθόριες περιοχές είναι στην Ήπειρο οι νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (σύνορα με Αλβανία), στη Δυτική Μακεδονία οι νομοί Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης (βόρεια σύνορα), στη Κεντρική Μακεδονία οι νομοί Κιλκίς και Σερρών (σύνορα με Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οι νομοί Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου (σύνορα με Βουλγαρία και Τουρκία), τα νησιά Αιγαίου Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Καστελόριζο και μικρότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικές διατάξεις χαρακτηρίζουν όλους τους δήμους και κοινότητες που βρίσκονται σε ζώνη πλάτους 20 χλμ. από τα χερσαία σύνορα ως παραμεθόριους.