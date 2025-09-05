Με το σύνθημα «Ασφάλεια στην περίθαλψη αξιοπρέπεια στην εργασία», οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συμμετείχαν στη πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία περιλάμβανε συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο του λεγόμενου “Καραβανιού Υγείας”, λίγο πριν την έναρξη της 89ης ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας, με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και δύσκολες συνθήκες για ασθενείς και υγειονομικούς. Όπως ανέφερε, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο δέχεται σε κάθε εφημερία περίπου 1.200 περιστατικά, με πολύωρες αναμονές και λιγότερες από 200 εισαγωγές. Η υποστελέχωση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πρόσθεσε, οδηγεί όλο και περισσότερους ασθενείς στα νοσοκομεία, επιβαρύνοντάς τα περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 40% των χειρουργείων παραμένει εκτός λειτουργίας, ενώ περίπου 100.000 ασθενείς βρίσκονται σε λίστες αναμονής, που συχνά υποβαθμίζονται ή παρακάμπτονται μέσω vouchers προς ιδιωτικές δομές.

Από το 2023, το ΕΣΥ έχει απολέσει 3.000 εργαζόμενους, ενώ οι χαμηλοί μισθοί δεν ενθαρρύνουν νέες προσλήψεις. Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά αυξήσεις στους μισθούς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία στο 7,5% του ΑΕΠ, ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση του συστήματος.

Τέλος, στις 18:00 συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν και τα σώματα ασφαλείας στην πλατεία Λευκού Πύργου, διεκδικώντας τα δικά τους αιτήματα.