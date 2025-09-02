Σύντεκνος (ο): πρόκειται για τον νονό που έχει βαφτίσει ένα παιδί. Η λέξη έχει αρχαιοελληνική προέλευση και προέρχεται από τις λέξεις συν και τέκνο. Ως όρος χρησιμοποιείται κατά κόρον στην Κρήτη, τη λεβεντογέννα, όπου, λίγο – πολύ, όλοι συνδέονται με μια κουμπαριά. Παλιότερα, οι κουμπαριές αυτού του είδους χρησιμοποιούνταν και για την αύξηση της εκλογικής απήχησης (διάβαζε πελατείας) κάποιου υποψηφίου. Οσο πιο μεγάλος ήταν ο κύκλος των σύντεκνων που αποκτούσε ένας πολιτικός, τόσο μεγαλύτερο και το εύρος της πελατείας του. Το «έθιμο» του «βαφτίζω κοπέλια και παίρνω τις ψήφους της οικογένειας», παρότι έφτασε στις μέρες μας κάπως αποδυναμωμένο, εν τούτοις εξακολουθεί να υπάρχει, στην τοπική κοινωνία. Φυσικά, ο σύντεκνος πολιτικός, όντας στην Αθήνα, προφανώς δεν μπορεί να γνωρίζει την πορεία του λεβέντη στον οποίο έβαλε λάδι, όταν ήταν μωρό, τώρα που μεγάλωσε. Κι αν έχει και πολλές κουμπαριές, ακόμη χειρότερα. Πώς να γνωρίζει αν, ας πούμε, κάποιοι από τους βαφτισιμιούς «πήραν τον κακό τον δρόμο», που λέει κι ο Γιώργος Μαργαρίτης, στο «Κελί 33»;

Γύρισε το μάτι του υπουργού

Λογικά δεν γνωρίζει, ακόμη κι αν ο λεβέντης ή οι λεβέντες που βάφτισε κάποτε έγιναν – μέσω της «νύχτας» – μεγάλοι και τρανοί, με ξενοδοχεία, χλιδάτα γούστα, και συμπεριφορά, και πρακτικές Νονού. Ενα (1) μόνο ερώτημα που (μου) γεννιέται είναι γιατί αυτή η πολυπλόκαμη συμμορία, την οποία διοικούσε ένα βαφτιστήρι επώνυμου σύντεκνου, μαζί με το αδερφάκι του, αφέθηκε να «λειτουργεί» ανενόχλητη επί τόσο καιρό, δημιουργώντας στην Κρήτη έναν πραγματικό παρακρατικό μηχανισμό, που επιδιδόταν σε κάθε είδους παρανομία; Απάντηση, φυσικά, δεν περιμένω.

Ούτε θα κάνω εικασίες γιατί ξηλώθηκε τώρα η συμμορία με τους 48 συλληφθέντες. Θα δεχθώ την επίσημη εκδοχή, ότι τα «παλικάρια» προσπάθησαν να ανατινάξουν έναν αστυνομικό που τους είχε μπει στο μάτι, και ο υπουργός Χρυσοχοΐδης είπε «ως εδώ!».

Γύρισε το μάτι του, του υπουργού…

Θεωρίες συνωμοσίας

Αποφεύγω δε την εικοτολογία, για έναν επιπλέον λόγο. Διότι στην Κρήτη έχουν θεριέψει οι θεωρίες συνωμοσίας, σε βαθμό υπερθετικό. Στα καφενεία, σου λέει, δεν συζητούν τίποτε άλλο, παρά το ποιος/α είχε βαφτίσει τον έναν αρχηγό της συμμορίας, και ποιον πολιτικό αρχηγό πρώην κόμματος είχε κάνει σύντεκνο ο άλλος αδερφός.

Μεταξύ μπιρίμπας και ταβλιού, στα καφενεία λέγονται διάφορα, και τα καφενεία στο Ηράκλειο και τα Χανιά δεν αποτελούν εξαίρεση. Θα μεταφέρω μόνο την πιο μεγάλη «χοντράδα» που μου μετέφεραν: ότι, δήθεν, η αφορμή για το ξήλωμα της συμμορίας του «βαφτισιμιού» και του αδερφού του δεν ήταν η βόμβα στον αστυνομικό, όχι. Αλλά κάτι διαρροές, ότι τα παλικάρια τον τελευταίο καιρό απειλούσαν (άγνωστο γιατί…) ότι θα εγκατέλειπαν τις πατρογονικές (πολιτικές) επιλογές και θα στήριζαν άλλο κόμμα της Δεξιάς, και πιο συγκεκριμένα το κόμμα Βελόπουλου. Χωρίς, φυσικά, να έχουν προχωρήσει (ακόμη τουλάχιστον) σε καμιά κουμπαριά με τον αρχηγό της «Λύσης».

Απλώς από γινάτι, που βγάζει μάτι. Επειδή είχαν λέει (κι αυτοί!!) παράπονα με την κυβέρνηση και ήθελαν να της «δείξουν». Φευ όμως, φαίνεται πως ήρθε η ώρα να καταλάβουν οι ίδιοι, hard way που λέμε και στην εύανδρο Ηπειρο, πόσο… ανθυγιεινή, ήταν η επιλογή τους.

Δεν τους λυπάμαι πάντως, ας πρόσεχαν…

Κυβερνητικά ηλεκτροσόκ

Αφήνω κατά μέρος τις θεωρίες συνωμοσίας, διότι δεν είναι και το φόρτε μου, και μεταφέρομαι ταχέως στη δρώσα πολιτική, προκειμένου να εξάρω, στεντορεία τη φωνή, την αποφασιστικότητα του προέδρου Κυριάκου να «τρίξει» τα δόντια στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Από διάφορα… ξελιγωμένα ρεπορτάζ, φιλοκυβερνητικών μέσων, έντυπων και ηλεκτρονικών, πληροφορήθηκα ότι επί της ουσίας επρόκειτο για τελεσίγραφο. Οτι έτσι και επιχειρήσουν πάλι κανένα πλιάτσικο στις οικονομίες των ανυπεράσπιστων συμπατριωτών μας, χαμηλόμισθων και συνταξιούχων, θα παρέμβει η κυβέρνηση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού. Τρομερός! Αστραψε και βρόντηξε!

Ομως, έχει όντως τη δυνατότητα να παρέμβει η κυβέρνηση; Να «σηκώσει» τηλέφωνο και να επιβάλει συγκεκριμένες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα; Αν ναι, καλοδεχούμενη η παρέμβαση. Ομως, αφού είχε και έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί επέτρεψε, τον χειμώνα του 2022, να υπάρξει γενικευμένη, κανονική, λεηλασία των νοικοκυριών της χώρας, με την περίφημη απάτη της «ρήτρας αναπροσαρμογής», χωρίς να παρέμβει; Κι όταν ολοκληρώθηκε η σεμνή τελετή, και ξεκίνησε η κωμωδία με τα χρωματιστά τιμολόγια, γιατί έπεισε τον κόσμο, να επιλέξει το «πράσινο» τιμολόγιο, το οποίο αποδείχθηκε άλλη μια λεηλασία για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας;

Επιμύθιο: όλοι καταλαβαίνουμε, την δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Ολοι αντιλαμβανόμαστε, ότι προσπαθεί να ισορροπήσει ο αρχηγός. Αλλά ας επιλέξει άλλους τρόπους. Μη σκαλίζει αυτά τα οποία δεν πρέπει…

Ακτιβισμός – αυτογκόλ

Δεν δόθηκε τελικά άδεια από την ΕΛ.ΑΣ. στην «πρόεδρο» Καρυστιανού να πραγματοποιήσει και αυτή συγκέντρωση το Σάββατο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε αδυναμία να περιφρουρήσει και τη συγκέντρωση αυτή, και απεφάνθη αρνητικά. Νομίζω σωστά, αφού όπως ήδη από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας είχα σημειώσει εδώ, την ώρα της ομιλίας Μητσοτάκη στο «Βελλίδειο» θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα συγκεντρώσεις και πορείες προς τα εκεί, της ΓΣΕΕ και του ΠΑΜΕ, ενώ οι πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο και για συγκέντρωση αντιεξουσιαστών, αναρχικών και οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Η «πρόεδρος» Καρυστιανού ενημερώθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, από τον οποίο είχε ζητήσει και τη σχετική άδεια, η οποία, όπως την είχαν ενημερώσει, θα εξαρτιόταν αποκλειστικά από το τι θα αποφάσιζε η Αστυνομία – ο δήμος δεν είχε την παραμικρή αντίρρηση.

Να οργανώσει συγκέντρωση την άλλη εβδομάδα η «πρόεδρος». Εχει όλες τις ημέρες στη διάθεσή της. Γιατί πρέπει σώνει και καλά να μιλήσει κι εκείνη το Σάββατο;

(Συγγνώμη δεν καταλαβαίνει ότι αυτού του είδους ο ακτιβισμός μόνο προς όφελος του Μητσοτάκη είναι; Κι άντε πες αυτή δεν το καταλαβαίνει γιατί την έχει δει πολιτικός, κάποιος δεν πρέπει να την επαναφέρει στην πραγματικότητα;)

Ο αντίπαλος που θέλουν

Στο μέτωπο Μητσοτάκης – Τσίπρας, το καινούργιο είναι ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η προσπάθεια να στηθεί στα πόδια του, απέναντι στον ένοικο του Μεγάρου Μαξίμου, ο πρώην πρωθυπουργός. Επειδή τον θεωρεί του χεριού του. Μετά λοιπόν τα κυριακάτικα φληναφήματα του προέδρου Αλέξη του απόμαχου, του βετεράνου, περί της πορείας της οικονομίας, χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει. Διότι πώς είναι δυνατόν να μην απαντήσει στον Τσίπρα; Οταν όλα πάνε τόσο καλά στη χώρα, εξωτερικά και εσωτερικά, προφανέστατα, υπάρχει τρόπος και χρόνος για να δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις σε έναν πρώην, που ψάχνεται ο άνθρωπος να κρατηθεί, με νύχια και με δόντια, στο προσκήνιο. Αντιγράφω λοιπόν ως έχει τη δήλωση εκπροσώπου Μαρινάκη με αφορμή τα… «τσιπροκονόμικς»: «Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που εκρίθη πολύ αυστηρά από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια, ενώ παρέμεινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκρίθη, ακόμα πιο αυστηρά και “απορρίφθηκε” από τους πολίτες στις εκλογές του 2023. Συνήθως αυτός ο οποίος φεύγει από την εξουσία ή “τιμωρείται” με την ψήφο των πολιτών πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Ο κ. Τσίπρας επιλέγει αντί για αυτοκριτική, ουσιαστικά να ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί δεν τον στήριξαν».

Οκ, έχουμε καταλάβει όλοι τι παίζεται…

Δεν είμαστε δα και τίποτε κορόιδα.