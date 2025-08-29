Το μήνυμα ότι η βελτίωση καθημερινότητας του πολίτη «περνά μέσα από τη συλλογική ανάπτυξη» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας πριν από λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο τραπέζι είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων στην Παιδεία ενόψει και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με τον πρωθυπουργό να δίνει έμφαση στο «κοινωνικό» αποτύπωμα των κυβερνητικών πολιτικών. Εξάλλου, προανήγγειλε ανακοινώσεις την ερχόμενη Παρασκευή πριν από τη ΔΕΘ για συνεργασία με εταιρία για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχτεί μια καινοτομία: Τέσσερα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δεν αδειοδοτήθηκε το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση αποδεικνύει πόσο αυστηρός ήταν ο έλεγχος για τον οποίο τάχα ανησυχούσαν κάποιοι. Δεν αποτελεί νίκη της κυβέρνηση αλλά νίκη της κοινής λογικής» είπε.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και στο πλαίσιο αδειοδότησης των περιφερειακών σταθμών. «Μπαίνει τάξη. Στην εποχή των fake news είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια και εγγυήσεις για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων» σημείωσε.

Για την κωδικοποίηση όλων των διατάξεων περί χωροταξίας και πολεοδομίας, ανέφερε ότι μειώνει τη γραφειοκρατία και «είναι το πρώτο βήμα» προαναγγέλοντας ανακοινώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των πολεοδομιών.