«Η γαλλική κυβέρνηση καταπολεμά τον αντισημιτισμό με κάθε τρόπο. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Υπερβολικά σοβαρό, κατά την άποψή μου, για να εμπλέκεται σε διπλωματικά παιχνίδια»: με αυτόν τον τρόπο απάντησε χθες η Ορόρ Μπερζέ, η αρμόδια για την καταπολέμηση των διακρίσεων γαλλίδα υπουργός στην επιστολή που, όπως έγινε γνωστό προχθές, έστειλε στον Εμανουέλ Μακρόν ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, ο Τσάρλς Κούσνερ, εκφράζοντας «βαθύτατη ανησυχία» για την «έκρηξη του αντισημιτισμού στη Γαλλία και την απουσία επαρκούς δράσης εκ μέρους της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή του». Δεν ήταν, βέβαια, αυτή η μοναδική αντίδραση της γαλλικής κυβέρνησης. Ο Τσαρλς Κούσνερ – πατέρας του γαμπρού του αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ – κλήθηκε για «εξηγήσεις» στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, με το τελευταίο να χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς του «απαράδεκτους» και αντίθετους με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με την αρχή της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961. Ακόμα και ο επίτιμος πρόεδρος του Licra, του Διεθνούς Συνδέσμου κατά του Ρατσισμού και του Αντισημιτισμού, ο Αλέν Ζακουμποβίτς, εξανέστη εκτιμώντας πως «οι ΗΠΑ δεν έχουν δικαίωμα να δίνουν μαθήματα στη Γαλλία για το θέμα αυτό». Κανένας από αυτούς τους φορείς, βέβαια, δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι ο αντισημιτισμός έχει φτάσει, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπερζέ, σε «απαράδεκτα» επίπεδα στη Γαλλία, τη χώρα που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εβραϊκή και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των αντισημιτικών ενεργειών κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2025 ήταν μεν κατά 27% χαμηλότερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (646 έναντι 891), παρέμεινε ωστόσο πολύ ψηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, και τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε: από 436 το 2022, οι αντισημιτικές ενέργειες εκτοξεύτηκαν στις 1.676 το 2023 και 1.570 το 2024. Η καταγγελία του Κούσνερ για «ανεπαρκή δράση» της γαλλικής κυβέρνησης και γενικότερα το γεγονός ότι ο αμερικανός πρεσβευτής επαναλάμβανε στην επιστολή του τα επιχειρήματα του Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι που προκάλεσαν θύελλες. «Η αύξηση των αντισημιτικών πράξεων στη Γαλλία μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023 είναι μια πραγματικότητα που αποδοκιμάζουμε και απέναντι στην οποία οι γαλλικές Αρχές επιδεικνύουν πλήρη κινητοποίηση» ξεκαθάρισε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η απόφαση που έλαβε ο Μακρόν τον Ιούλιο να αναγνωρίσει η Γαλλία κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο τον έφερε σε ευθεία σύγκρουση με τον ισραηλινό πρωθυπουργό. Σε επιστολή που του είχε απευθύνει στις 19 Αυγούστου ο Νετανιάχου είχε κατηγορήσει τον γάλλο πρόεδρο πως με τον τρόπο αυτόν «επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς, ενισχύει την άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, ενθαρρύνει όσους απειλούν τους γάλλους Εβραίους και ευνοεί το μίσος κατά των Εβραίων που πλέον κυριαρχεί στους δρόμους» της Γαλλίας. Μια «απαίσια» και «λανθασμένη» ανάλυση, απάντησε το Ελιζέ. Αλλά μια άποψη που ο Τσάρλς Κούσνερ, γιος επιζησάντων του Ολοκαυτώματος, συμμερίζεται πλήρως, αν κρίνει κανείς από την επιστολή που έστειλε στον Μακρόν στις 25 Αυγούστου, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου έφτασε στη Γαλλία. «Δηλώσεις που δυσφημούν το Ισραήλ και κινήσεις αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ενθαρρύνουν τους εξτρεμιστές, υποθάλπουν τη βία και θέτουν σε κίνδυνο τον ιουδαϊσμό στη Γαλλία» έγραψε σε αυτήν ο πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ. «Σήμερα, δεν είναι πλέον δυνατό να υπεκφεύγουμε: ο αντισιωνισμός είναι αντισημιτισμός, τελεία και παύλα» πρόσθεσε.