Αντιδράσεις προκαλεί η ανακοίνωση από τον Εμμανουέλ Μακρόν ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Σε επιστολή που απέστειλε ο Γάλλος πρόεδρος προς τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, την οποία ανήρτησε και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, εκφράζει μεταξύ άλλων στον κ. Αμπάς την ελπίδα, ότι η κίνησή του θα συμβάλλει στην εγκαθίδρυση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο Μακρόν αναφέρει στην επιστολή του:

«Πιστός στην ιστορική μου δέσμευση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αποφάσισα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Θα κάνω επίσημη ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Η επείγουσα ανάγκη σήμερα είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να διασωθεί ο άμαχος πληθυσμός.

Η ειρήνη είναι δυνατή.

Υπάρχει άμεση ανάγκη για κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και μαζική ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας. Είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και να ασφαλιστεί και να ανοικοδομηθεί η Γάζα. Τέλος, πρέπει να οικοδομήσουμε το Κράτος της Παλαιστίνης, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του και να διασφαλίσουμε ότι, αποδεχόμενοι την αποστρατιωτικοποίησή του και αναγνωρίζοντας πλήρως το Ισραήλ, θα συμβάλουμε στην ασφάλεια όλων στη Μέση Ανατολή.

Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.

Οι Γάλλοι θέλουν ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Εναπόκειται σε εμάς, τους Γάλλους, μαζί με τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστίνιους, τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας, να αποδείξουμε ότι αυτό είναι εφικτό.

Υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων που μου ανέλαβε ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, του απηύθυνα επιστολή εκφράζοντας την αποφασιστικότητά μου να προχωρήσω.

Εμπιστοσύνη, σαφήνεια και δέσμευση.

Θα κερδίσουμε την ειρήνη».

Καταδίκη από Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον προσεχή Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογραμμίζει μια τέτοια κίνηση ισοδυναμεί με επιβράβευση της τρομοκρατίας.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την απόφαση του προέδρου Μακρόν να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, δίπλα στο Τελ Αβίβ, στον απόηχο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου (2023). Μια τέτοια κίνηση επιβραβεύει την τρομοκρατία και ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας ακόμη ενός εντολοδόχου του Ιράν, όπως ακριβώς έγινε η Γάζα», αναφέρει ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα παλαιστινιακό κράτος θα αποτελούσε ορμητήριο για (σ.σ. επιθέσεις με στόχο) τον αφανισμό του Ισραήλ – όχι για να ζήσει ειρηνικά δίπλα του. Ας είμαστε ξεκάθαροι: οι Παλαιστίνιοι δεν επιδιώκουν ένα κράτος δίπλα στο Ισραήλ, επιδιώκουν ένα κράτος αντί του Ισραήλ».

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ έκανε σαφές την Πέμπτη πως «απορρίπτει σθεναρά» την απόφαση του γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντάς τη «αψήφιστη» και κρίνοντας πως απομακρύνει «την ειρήνη».

«Αυτή η αψήφιστη απόφαση δεν εξυπηρετεί παρά μόνο την προπαγάνδα της Χαμάς και αποτελεί πισωγύρισμα για την (διαδικασία) ειρήνης. Είναι ράπισμα στο πρόσωπο των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου» 2023, εξεμάνη ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

Ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι δήλωνε τον Ιούνιο πως δεν θεωρεί ότι συνεχίζει να είναι στόχος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής η ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.

This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025