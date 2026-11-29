Η 14χρονη παρήγγειλε μια πίτσα μαργαρίτα, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε σοβαρή αλλεργία στη λακτόζη και μολονότι αφαίρεσε την μοτσαρέλα, υπολείμματα του τυριού φαίνεται έμειναν πάνω στη ζύμη

Τραγική κατάληξη είχε η έξοδος για φαγητό με φίλους για μια 14χρονη στην Ιταλία, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρή αλλεργική αντίδραση, που προκλήθηκε από το τυρί σε πίτσα που έφαγε.

Η Μισέλ Βαλεντίνο είχε βγει με την παρέα της στη Νάπολη και παρήγγειλε μια πίτσα μαργαρίτα, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε σοβαρή αλλεργία στη λακτόζη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Il Mattino», η 14χρονη προσπάθησε να προστατευτεί αφαιρώντας τη μοτσαρέλα από την πίτσα. Ωστόσο, τα υπολείμματα του τυριού που παρέμειναν πάνω στη ζύμη φαίνεται πως ήταν αρκετά για να προκαλέσουν την αλλεργική αντίδραση.

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Η ανήλικη επέστρεψε εσπευσμένα στο σπίτι της, στην περιοχή Ατσέρα, καθώς άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Λίγο πριν υποστεί αναφυλακτικό σοκ, η μητέρα της τής χορήγησε κορτιζόνη, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Στο σπίτι της οικογένειας έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, κάνοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρησιμοποιώντας απινιδωτή. Η 14χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα της κλινικής Villa dei Fiori, ωστόσο κατέληξε κατά τη διαδρομή. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αναφυλακτικό σοκ. Η Μισέλ επρόκειτο να κλείσει τα 15 της χρόνια τον ερχόμενο Ιανουάριο. Αγαπούσε τη μουσική και τον χορό και αφήνει πίσω της τους γονείς της και τον μόλις 10 ετών αδελφό της.

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Το συγκινητικό μήνυμα του δημάρχου

Συγκλονισμένος από τον θάνατο της 14χρονης εμφανίστηκε ο δήμαρχος του Καζαλνουόβο, Τζιοβάνι Νάπι, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, κάνοντας λόγο για τον «μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε:

«Η Μισέλ ήταν μόλις 14 ετών. Ήταν μια έφηβη, όπως μία από τις κόρες μου. Και ως πατέρας, πριν ακόμη από την ιδιότητά μου ως δημάρχου, δεν μπορώ καν να φανταστώ τι μπορεί να αισθάνονται σήμερα οι γονείς της.

Σε αυτή την ηλικία έχεις όνειρα, ελπίδες, σχέδια. Έχεις ολόκληρη τη ζωή μπροστά σου. Και η σκέψη ότι όλα μπορούν να τελειώσουν έτσι, ξαφνικά, είναι κάτι τρομερό».

Παρόμοια τραγωδία πριν από λίγους μήνες με 16χρονο

Ο θάνατος της Μισέλ έρχεται να προστεθεί σε μια ακόμη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγους μήνες στη Νάπολη, όταν ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του μετά την κατανάλωση παγωτού.

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Ο Αντριάνο Ντ’ Όρσο είχε επισκεφθεί με φίλους του ένα παγωτατζίδικο και επέλεξε παγωτό με γεύση πεπόνι, θεωρώντας ότι έτσι θα απέφευγε την έκθεση στο αλλεργιογόνο που τον απειλούσε, καθώς είχε αλλεργία στις πρωτεΐνες του γάλακτος.

Ωστόσο, το παγωτό φέρεται να περιείχε ίχνη γάλακτος, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να υποστεί σοβαρή αλλεργική αντίδραση λίγα λεπτά μετά την κατανάλωσή του. «Μπαμπά, βοήθησέ με, δεν αισθάνομαι καλά, λιποθυμάω», ήταν τα τελευταία λόγια του προς τον πατέρα του.

Παρά τη χορήγηση κορτιζόνης, η κατάσταση του αγοριού δεν βελτιώθηκε και έχασε τη ζωή του πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο 16χρονος ήταν τακτικός πελάτης του συγκεκριμένου καταστήματος, όπου γνώριζαν ότι είχε αλλεργία στις πρωτεΐνες του γάλακτος.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν κατάσχει το δοχείο του παγωτού, προκειμένου να εξετάσουν τη σύστασή του και να διαπιστώσουν πώς βρέθηκαν ίχνη γάλακτος στο προϊόν.