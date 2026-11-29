Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, προκαλώντας νέα ανησυχία στις τάξεις των Βεστφαλών

Νέα ανησυχία προέκυψε για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο Έλληνας διεθνής τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Η φάση σημειώθηκε στο 36ο λεπτό, όταν ο νεαρός επιθετικός επιχείρησε να περάσει τον Μεντίνα με ντρίμπλα έξω από την περιοχή. Ο αντίπαλός του τον κλώτσησε, ωστόσο ο διαιτητής δεν καταλόγισε κάποια παράβαση.

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Ο Καρέτσας έπεσε στο έδαφος, δείχνοντας να πονάει αρκετά, και προσπάθησε να σηκωθεί, χωρίς όμως να μπορέσει να συνεχίσει.

Τελικά, στο 39ο λεπτό αντικαταστάθηκε αναγκαστικά και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τα μέλη του ιατρικού επιτελείου της Ντόρτμουντ.

Η νέα ατυχία του Έλληνα διεθνή προκαλεί ανησυχία, με την κατάστασή του να αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.