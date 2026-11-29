Ο Βασίλης Σπανούλης τοποθετήθηκε μετά την ήττα από την Ισπανία και τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Η Ισπανία επικράτησε της Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με αποτέλεσμα η «γαλανόλευκη» να υποχωρήσει στο 4-6 και να χάσει οριστικά την ευκαιρία συμμετοχής στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

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Ο αποκλεισμός αποτελεί ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο EuroBasket.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για την εξέλιξη, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στους διεθνείς και τονίζοντας πως η ομάδα πρέπει να αποδεχτεί την κατάσταση και να συνεχίσει.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου. Παλέψαμε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα.

Εξαίρεση αποτέλεσε η τρίτη περίοδος, στην οποία θα έπρεπε να παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι, καθώς γνωρίζαμε ότι θα δεχόμασταν την πίεσή τους.

Πέτυχαν ορισμένα πολύ σημαντικά τρίποντα στον αιφνιδιασμό, τα οποία τους έδωσαν επιπλέον αυτοπεποίθηση. Σε γενικές γραμμές, αγωνιστήκαμε σκληρά και παίξαμε με περηφάνια.

Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμάς, όμως η ζωή έχει τις καλές και τις κακές της στιγμές. Πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση και να κοιτάξουμε μπροστά».