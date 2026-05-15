Μία πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση μεταξύ της Χιρόνα και της Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 36η αγωνιστική της La Liga.

Οι ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων, πριν την έναρξη της αναμέτρησης πέρασαν όμορφες στιγμές, με ένα σκυλί, το οποίο φορούσε μπλούζα της Χιρόνα.

Το συγκεκριμένο σκυλί αποτελεί μία μορφή της ομάδας από την Καταλονία και είναι ο πιο πιστός οπαδός, που έχει συνδεθεί με την ομάδα.

Μάλιστα, στα social media έχει τη δική του ιστοσελίδα και μας χαρίζει πολύ ωραία στιμιότυπα.

Η αναμέτρηση έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1.