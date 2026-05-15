Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, έκανε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απευθυνόμενος στον αγαπημένο του γάτο, τον Φρι.

Μέσα από το story του, εξέφρασε για ακόμη μία φορά την αντιπάθειά του για τον μήνα Μάιο, κάτι που έχει αναφέρει επανειλημμένα και στο παρελθόν. Όπως υποστήριξε, ο συγκεκριμένος μήνας του φέρνει συχνά δύσκολες και αρνητικές στιγμές, όπως συνέβη και φέτος.

Παρά την απογοήτευση, ο ισχυρός παράγοντας της «πράσινης» ΚΑΕ θέλησε να στείλει μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και πως στο τέλος όλα θα ανατραπούν υπέρ της ομάδας.

«Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες θυμάσαι; 14, 15, 16, 17, 18… 28… όλες. Να σου πω. Έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τσουπ Σούνιο. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε» είπε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ.

