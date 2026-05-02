Με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να καταφέρνουν να κάνουν το 2-0 κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια, αλλά και τη Φενέρμπαχτσε να επικρατεί ξανά άνετα κόντρα στη Ζαλγκίρις, έμενε η Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ, προκειμένου να γραφτεί ιστορία.

Οι Μαδριλένοι ισοπέδωσαν τους Ισραηλινούς με το εμφατικό 102-75 και ολοκλήρωσαν ένα ρεκόρ που έχουμε να δούμε από τη σεζόν 2016/17. Για πρώτη φορά, λοιπόν, από εκείνη την αγωνιστική περίοδο, όλες οι σειρές των playoffs βρίσκονται στο 2-0.