Με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να καταφέρνουν να κάνουν το 2-0 κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια, αλλά και τη Φενέρμπαχτσε να επικρατεί ξανά άνετα κόντρα στη Ζαλγκίρις, έμενε η Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ, προκειμένου να γραφτεί ιστορία.
Οι Μαδριλένοι ισοπέδωσαν τους Ισραηλινούς με το εμφατικό 102-75 και ολοκλήρωσαν ένα ρεκόρ που έχουμε να δούμε από τη σεζόν 2016/17. Για πρώτη φορά, λοιπόν, από εκείνη την αγωνιστική περίοδο, όλες οι σειρές των playoffs βρίσκονται στο 2-0.
Το ρεκόρ της σεζόν 2016-17
Το συγκεκριμένο στατιστικό συμβαίνει για πρώτη φορά με το νέο format της λίγκας, ενώ και τότε οι δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονταν στη διαδικασία που οδηγεί στο Final Four. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να προκριθεί εν τέλη με 3-2 κόντρα στην Αναντολού Εφές, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί με 3-0 από την Φενέρμπαχτσε. Στις άλλες δύο σειρές, η Ρεάλ πήρε την πρόκριση κόντρα στην Νταρουσάφακα με 3-1, ενώ η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχε επιβληθεί με 3-0 νίκες κόντρα στη Μπασκόνια.
Σε περίπτωση που όλες οι σειρές της φετινής σεζόν ολοκληρωθούν στα Game 3 τους, θα πρόκειται για ακόμα ένα ιστορικό ρεκόρ.