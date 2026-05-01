Η Μάντσεστερ Σίτι στρέφει την προσοχή της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Έβερτον για την 35η αγωνιστική της Premier League, με στόχο να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο περιθώριο του αγώνα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου, όπου κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις του σχετικά με τον ημιτελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ισπανός τεχνικός απάντησε με χαρακτηριστικό χιούμορ, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την άνεσή του στις δημόσιες τοποθετήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκουαρδιόλα είχε βρεθεί πρόσφατα στο γήπεδο της Στόκπορτ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με την Πόρτ Βέιλ στη Division 1 της Αγγλίας, την ώρα που το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στον αγώνα Παρί – Μπάγερν, ο οποίος πρόσφερε πλούσιο θέαμα με συνολικά εννέα γκολ.