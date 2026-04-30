Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μονακό στο Game 2 των Play-Offs της EuroLeague, με στόχο να κάνει το 2-0 στη σειρά και να βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ απηύθυνε κάλεσμα προς τον κόσμο της ομάδας, ζητώντας από τους φιλάθλους να βρεθούν από νωρίς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να δημιουργήσουν και να φορέσουν όλοι τα κόκκινα μπλουζάκια που θα τους παρέχει η ΚΑΕ, όπως ακριβώς έγινε στον πρώτο αγώνα.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Το πρώτο βήμα έγινε!

Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ με το ίδιο πάθος για το επόμενο!

Φροντίζουμε για την έγκαιρη προσέλευσή μας στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Δίνουμε ώθηση στην ομάδα με τη φωνή μας.

Την στηρίζουμε με πάθος, χωρίς υβριστικά συνθήματα.

Και φυσικά… ντυνόμαστε ΟΛΟΙ στα κόκκινα

Η δύναμή μας είστε εσείς. Πάμε δυνατά για το 2-0!».