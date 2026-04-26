Σημαντική επιτυχία, έστω και σε επίπεδο προετοιμασίας, σημείωσε η Εθνική πόλο γυναικών, καθώς νίκησε την Ουγγαρία με 13-12 στο ΟΑΚΑ, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών της.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα προκριματικά του World Cup, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο Ρότερνταμ από την 1η έως τις 6 Μαΐου, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χάρη Παυλίδη να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 3-0, όμως η Ουγγαρία αντέδρασε και ισοφάρισε σε 3-3. Το πρώτο μισό ολοκληρώθηκε με την «γαλανόλευκη» μπροστά στο σκορ με 6-5.

Στη συνέχεια η Εθνική ξέφυγε με 8-5, αλλά οι φιλοξενούμενες επέστρεψαν ξανά, φέρνοντας το ματς στα ίσα (8-8). Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 10-10, πριν η Ελλάδα αποκτήσει εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων (12-10, 13-11) στην τελευταία περίοδο.

Η Ουγγαρία μείωσε στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κράτησε τη νίκη με 13-12.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-4, 4-5, 3-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Λέντβαϊ 1, Ντομσόντι 1, Ντόμπι, Αουμπέλι, Χετζλ, Λαϊμέτερ, Αλάκσα 1, Φάραγκο 1, Γκάρντα 4, Γκολοπέντσα, Χάιντου 3

