Νέες προσπάθειες διάσωσης της φάλαινας «Τίμι», που έχει εξοκείλει στα παράλια της Βαλτικής και παραμένει εγκλωβισμένη εδώ και εβδομάδες, συνεχίζονται σήμερα για τέταρτη ημέρα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια της κοινής γνώμης στη Γερμανία.

Η μεγάπτερη φάλαινα, γνωστή ως «Τίμι», περιπλανιόταν για εβδομάδες στα ρηχά, σύμφωνα με όσους την παρακολουθούν. Εξόκειλε στις 23 Μαρτίου, γεγονός που οδήγησε σε μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και σκαπτικά μηχανήματα. Αν και οι διασώστες κατάφεραν να την επαναφέρουν στο νερό, η φάλαινα ξαναβγήκε στην ξηρά σε διαφορετικά σημεία της ακτής.

Οι ειδικοί αποφάσισαν τότε να την αφήσουν να επιστρέψει στα ανοιχτά με τις δικές της δυνάμεις. Ωστόσο, η κατάσταση του ζώου επιδεινώθηκε, καθώς έχει αποδυναμωθεί σημαντικά και ο ρυθμός αναπνοής της έγινε «πολύ ακανόνιστος», όπως ανέφεραν ειδικοί στις αρχές Απριλίου.

Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες απεγκλωβισμού, ξεκίνησε την Πέμπτη μια νέα ιδιωτική επιχείρηση διάσωσης. Το Σάββατο, διασώστες παρέμειναν όλη την ημέρα κοντά στο κήτος, ενώ μια πλωτή πλατφόρμα μεταφέρθηκε πιο κοντά στην «Τίμι».

Παρά τις προσπάθειες, η μεταφορά της φάλαινας στη Βόρεια Θάλασσα με ρυμουλκό κρίθηκε αδύνατη. Η κτηνίατρος Τζανίν Μπαχρ βαν-Γκέμερτ, που συμμετέχει στην επιχείρηση, δήλωσε ότι υπάρχει πρόοδος και τόνισε: «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη φάλαινα».

Η ίδια απέρριψε τις επικρίσεις επιστημόνων και ειδικών για τη νέα αυτή επιχείρηση, υπογραμμίζοντας: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν είδαν αυτή τη φάλαινα. Εμείς την είδαμε επί τόπου». Επανέλαβε μάλιστα ότι η φάλαινα έχει «πραγματική ευκαυρία» να σωθεί.

Διχασμένες απόψεις για τη διάσωση

Πολλοί επιστήμονες και ειδικοί συμφώνησαν πρόσφατα, ύστερα από εκτενή αξιολόγηση, ότι η φάλαινα χρειάζεται ξεκούραση και ότι περαιτέρω παρεμβάσεις ενδέχεται να της προκαλέσουν σοβαρή βλάβη. Την 1η Απριλίου, οι γερμανικές αρχές και ειδικοί ανακοίνωσαν τη διακοπή των προσπαθειών διάσωσης, εκτιμώντας ότι το κήτος είναι πιθανότατα καταδικασμένο – ένα γεγονός που έχει συγκινήσει το κοινό σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η «Τίμι» έχει πλέον χάσει την ικανότητα να κινείται στο νερό. Σε περίπτωση θανάτου της, σχεδιάζεται η μεταφορά της στο ωκεανογραφικό μουσείο της περιοχής για νεκροψία-νεκροτομή.

Όπως είχε δηλώσει εκπρόσωπος της οργάνωσης Sea Shepard, «Αφήστε ήσυχο αυτό το μεγαλειώδες ζώο», επιμένοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις στις τελευταίες στιγμές της ζωής της.