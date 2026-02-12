Μια φάλαινα που ανήκει σε προστατευόμενο είδος χτυπήθηκε από αλιευτικό σκάφος ενώ κολυμπούσε σε πολυσύχναστα νερά, κοντά σε δημοφιλή προορισμό παρακολούθησης φαλαινών στα νότια παράλια της Κίνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου, ανοιχτά του νησιού Weizhou στην Αυτόνομη Περιοχή Guangxi Zhuang, μια περιοχή που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό πόλο για όσους επιθυμούν να δουν από κοντά τα σπάνια θαλάσσια θηλαστικά.

Τουρίστες κατέγραψαν με drone τη δραματική στιγμή, όπου η φάλαινα Bryde’s αναδυόταν στην επιφάνεια για να αναπνεύσει, καθώς σκάφη παρακολούθησης φαλαινών παρέμεναν σε μικρή απόσταση, είτε ακινητοποιημένα είτε κινούμενα με προσοχή.

Λίγο αργότερα, ένα αλιευτικό πέρασε με ταχύτητα από την περιοχή χωρίς να μειώσει ταχύτητα, περνώντας απευθείας πάνω από την πλάτη του ζώου.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά τη σύγκρουση αποκάλυψαν μια μακριά λευκή ουλή στην πλάτη της φάλαινας, προκαλώντας ανησυχία σε περιβαλλοντολόγους και θαλάσσιους ερευνητές.

Η έρευνα των αρχών και οι πρώτες διαπιστώσεις

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος που ενεπλάκη έφερε την εγγραφή Weizhou 0008 και είχε ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες αναχώρησης πριν αποπλεύσει.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης του σκάφους απέπλευσε από το λιμάνι Nanwan γύρω στις 6 το πρωί για να τοποθετήσει δίχτυα γαρίδας σε απόσταση περίπου τριών ναυτικών μιλίων από την ακτή και επέστρεφε στο λιμάνι στις 3:30 το απόγευμα, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση περίπου ένα ναυτικό μίλι από το νησί.

Όπως αναφέρθηκε, ο σχεδιασμός του σκάφους προκαλεί ανύψωση της πλώρης κατά την πλεύση, περιορίζοντας την ορατότητα του καπετάνιου προς τα εμπρός.

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να εντόπισε τη φάλαινα μόλις βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων και δεν πρόλαβε να φρενάρει ή να αλλάξει πορεία.

Η κατάσταση της φάλαινας και οι εκτιμήσεις των ειδικών

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Nanjing Normal, που παρακολουθούν τις φάλαινες Bryde’s στην περιοχή του Weizhou τα τελευταία χρόνια, ταυτοποίησαν το τραυματισμένο ζώο ως WZ-056, συγκρίνοντας τα δεδομένα με μακροχρόνιες καταγραφές.

Η φάλαινα έφερε τραύμα μήκους περίπου 50 έως 60 εκατοστών στη δεξιά πλευρά της πλάτης της. Οι ειδικοί που επικαλέστηκαν οι αρχές εκτίμησαν ότι το τραύμα δεν είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

Παρακολούθηση που πραγματοποιήθηκε τις επόμενες δύο ημέρες έδειξε ότι το ζώο συνέχισε να κινείται κανονικά στα τοπικά ύδατα.

Η σημασία του είδους και η τουριστική δραστηριότητα

Οι φάλαινες Bryde’s είναι είδος που ανήκει στην πρώτη κατηγορία εθνικά προστατευόμενων ειδών στην Κίνα, ενώ το νησί Weizhou φιλοξενεί σταθερό πληθυσμό τους τα τελευταία χρόνια.

Από το 2018, η συνεχής παρακολούθηση έχει καταγράψει περισσότερα από 70 άτομα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο παράκτιο πληθυσμό μικρών φαλαινών Bryde’s παγκοσμίως.

Η παρακολούθηση φαλαινών έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση στην περιοχή, με έως και 2.300 επισκέπτες ημερησίως, αποφέροντας τουριστικά έσοδα που έφτασαν τα 24 εκατομμύρια λίρες το 2025.

Οι αρχές υπενθύμισαν στους ναυτικούς να διατηρούν συνεχή επιτήρηση, να μειώνουν ταχύτητα και να αποφεύγουν τα θαλάσσια θηλαστικά όταν εντοπίζονται, ώστε να προληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.