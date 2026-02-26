Ο Αυστραλός υποβρύχιος φωτογράφος Jono Allen ανακηρύχθηκε Παγκόσμιος Φωτογράφος Φύσης της Χρονιάς 2026.

Ο Αυστραλός υποβρύχιος φωτογράφος Jono Allen ανακηρύχθηκε Παγκόσμιος Φωτογράφος Φύσης της Χρονιάς 2026, χάρη στη συγκλονιστική του φωτογραφία που απεικονίζει τη Mãhina — ένα σπάνιο, εντελώς λευκό φαλαινόμωρο κυρτοράχη — να κολυμπά δίπλα στη μητέρα του στα νερά του Vava’u, στην Τόνγκα. Τα World Nature Photography Awards ανακοίνωσαν τους νικητές στις 20 Φεβρουαρίου, απονέμοντας στον Allen το κορυφαίο βραβείο και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 δολαρίων.

Η Mãhina — όνομα που σημαίνει «φεγγάρι» στα τονγκανικά — εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2024 κοντά στα νησιά Vava’u. Πιστεύεται ότι είναι το πρώτο εντελώς λευκό νεογνό φάλαινας μεγάπτερας που έχει καταγραφεί ποτέ στα ύδατα της Τόνγκα.

Ο Allen, ο οποίος εκείνη την περίοδο καθοδηγούσε μια ναυτική εκδρομή κολύμβησης για τη φιλανθρωπική οργάνωση Ocean Culture Life, περιέγραψε πώς μιμήθηκε προσεκτικά τις κινήσεις της μητέρας φάλαινας για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της πριν απαθανατίσει τη στιγμή.

«Η επιδερμίδα της είναι τόσο φωτεινή και λαμπερά λευκή που μοιάζει σαν ένα λαμπρό πανσέληνος κάτω από το νερό», είπε ο Allen, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως «ένα προνόμιο πέρα από λόγια».

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η εντυπωσιακή λευκή εμφάνιση του μικρού οφείλεται πιθανότατα σε λευκισμό — μια κατάσταση που προκαλεί μερική απώλεια χρωστικής — και όχι σε αλφισμό, καθώς η Mãhina έχει μαύρα μάτια. Αν και η ασυνήθιστη της όψη τη κάνει ξεχωριστή, ο φωτογράφος εξέφρασε ανησυχία ότι η φωτεινή της επιδερμίδα την καθιστά πιο ευάλωτη στους θηρευτές. «Ενώ η μητέρα υπερασπίζεται με σθένος την Mãhina και το αρσενικό συνοδευτικό μέλος κάνει επίσης εξαιρετική δουλειά κρατώντας την ασφαλή, η εκτυφλωτική λευκή επιδερμίδα της την καθιστά πολύ ευάλωτη στους θηρευτές», σημείωσε.

Τα World Nature Photography Awards, που φέτος πραγματοποιήθηκαν για έκτη χρονιά, συγκέντρωσαν συμμετοχές από φωτογράφους σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας 14 κατηγορίες. Ο Allen, που εδρεύει στο Byron Bay, είναι φωτογράφος άγριας ζωής, ελεύθερος δύτης και περιβαλλοντολόγος, γνωστός για τις καθοδηγούμενες αποστολές παρατήρησης φαλαινών στην Τόνγκα.

Το έργο του επικεντρώνεται στη δημιουργία συναισθηματικών δεσμών ανάμεσα στους ανθρώπους και τη θαλάσσια ζωή, μια προσέγγιση που, όπως έχει δηλώσει, στοχεύει να παρουσιάσει τα ζώα «όχι ως ζώο, αλλά ως ένα ζωντανό αισθανόμενο πλάσμα».

Μέχρι σήμερα, μόνο λίγες εντελώς λευκές φάλαινες έχουν τεκμηριωθεί παγκοσμίως. Η πιο γνωστή είναι ο Migaloo, ένας ενήλικος αρσενικός που εντοπίστηκε το 1991 στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας και παραμένει υπό ειδική προστασία. Το 2024, εντοπίστηκε επίσης ένα δεύτερο λευκό μοσχαράκι, το Siale, στα νερά της Τόνγκα, γεγονός που οι επιστήμονες χαρακτήρισαν εξαιρετικά σπάνιο.